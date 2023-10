Dans un contexte où le développement agricole et la sécurité alimentaire représentent des défis considérables en termes de souveraineté pour l’Afrique, IFRIA Cold Chain Development Company, un acteur de premier plan dans le secteur de la chaîne logistique du froid, renforce sa présence au Maroc et son engagement panafricain grâce à la poursuite de son ambitieux programme d’investissement. Dans cette optique, IFRIA est heureux d’annoncer l’obtention de deux lignes de financement d’une valeur totale d’environ 20 millions de dollars (200 millions de dirhams) de la part de l’Agence américaine de financement du développement à l’international (U.S. International Development Finance Corporation-DFC). La cérémonie de signature de ces deux accords de prêt s’est déroulée le 10 octobre 2023 à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, en présence de Scott Nathan, président de l’Agence DFC, ainsi que des cofondateurs d’IFRIA, Matthew Meredith et Samir Belrhandoria.

Ces deux lignes de financement octroyées par l’Agence américaine DFC s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement continentale d’IFRIA, qui se concrétise par la mise en place de deux entrepôts logistiques du froid de nouvelle génération, situés dans la région d’Agadir (Oulad Taima) et dans la région de Dakar (Diamnadio) lors de la première phase. Ces plates-formes modernes marquent le début d’une politique ambitieuse couvrant les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.

Matthew Meredith et Samir Belrhandoria, les cofondateurs d’IFRIA, ont exprimé leur fierté : « Aujourd’hui, IFRIA est l’un des acteurs majeurs du secteur de la logistique du froid en Afrique. Nous sommes honorés d’avoir conclu ces deux accords de financement avec l’Agence américaine de développement DFC, à l’occasion d’un événement international aussi important et prestigieux que les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI 2023, organisées par le Maroc. Grâce au soutien considérable de la DFC, IFRIA pourra accélérer son développement au Maroc et au Sénégal. »

Ils ont également souligné l’importance de ce partenariat américano-marocain, qui a permis à IFRIA de gagner la confiance d’investisseurs internationaux de renom pour mettre en œuvre une stratégie ambitieuse et unificatrice au Maroc et sur le continent africain. « L’ADN de notre entreprise, son ancrage solide au Maroc et son expansion continentale incarnent de manière tangible la position de notre pays en tant que plaque tournante pour le transfert d’expertise et les investissements étrangers en Afrique », ont-ils expliqué.

LNT avec CdP

