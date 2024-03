ABL Aviation, société indépendante de leasing d’avions et de gestion d’actifs liés à l’aéronautique à l’échelle mondiale, vient de lancer son Projet de Plantation de cèdres qui promeut la durabilité environnementale et la préservation du patrimoine écologique. Depuis le début du mois, Les collaborateurs de la société ont initié la plantation de plusieurs arbres au niveau de la région d’Ifrane, au Moyen Atlas. Cette initiative s’inscrit dans le sillage du plan lancé par l’entreprise qui vise à planter pas moins de 55 000 cèdres sur une surface de 100 hectares au cours des cinq prochaines années. Les premiers cèdres se sont implantés le samedi 8 mars dernier à Ifrane.

Ce projet a été initié suite à l’incendie catastrophique qui avait frappé la forêt d’Azrou en 2022, et qui avait entraîné la perte de plusieurs hectares de boisés de cèdres. En s’engageant à planter 11 000 cèdres par an sur une durée de 5 ans, ABL Aviation entend contribuer à la réhabilitation de l’écosystème affecté et à la promotion d’une culture de développement durable auprès des générations actuelles et futures. Cette initiative souligne également le profond engagement économique, social et de gouvernance (ESG) de l’entreprise.

Pour Ali Ben Lmadani, PDG d’ABL Aviation, « l’incendie de la forêt d’Azrou nous a rappelé notre lien profond avec la nature. En procédant à la plantation de 55 000 cèdres, nous réaffirmons l’engagement de notre entreprise envers ses valeurs ESG, de même que nous réaffirmons notre responsabilité en matière de préservation de la biodiversité et de promotion d’un avenir durable ».

Le Projet de Plantation de Cèdres d’ABL Aviation contribue puissamment aux efforts de lutte contre le changement climatique. Les forêts absorbent d’importantes quantités de CO2. Chaque arbre séquestre environ 22 kilogrammes de CO2 par an. Le projet permettra, à terme, d’absorber un total d’environ 1,21 million de kilogrammes par an. Il contribuera fortement à la purification de l’air, mais aussi à une réduction drastique de l’érosion du sol et à la régénération de l’écosystème, lequel constitue un habitat essentiel pour la faune.

En plus d’aider à protéger l’écosystème et à atténuer le changement climatique, Le Projet de Plantation de Cèdres encourage aussi à une collaboration plus fructueuse entre les communautés locales et les différentes parties prenantes établies au niveau de la région du Moyen Atlas, produisant ainsi un impact positif maximal à tous les niveaux.

H.Z

