IFIA: Un marocain à la tête du département « Notation et Evaluation »

Majid El Bouazzaoui, président de l’association marocaine OFEED, a été désigné à la tête du département « notation et évaluation » de la la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) qui a son siège à Genève (Suisse).

Cette nomination vient consacrer la place du Royaume en matière de promotion des inventions comme elle démontre l’ingéniosité des inventeurs marocains et la qualité de leurs innovations qui valent au Maroc une reconnaissance internationale.

« La promotion de l’invention et de l’innovation ne peut être efficace que s’il y a des actions concrètes à court, à moyen et à long terme », a déclaré M. El Bouazzaoui suite à sa désignation.

Il espère « réussir ce nouveau challenge et surtout continuer à soutenir les activités effectuées au Maroc et ainsi garantir une amélioration continue du positionnement du Royaume dans le classement universel ».

L’inventeur marocain avait également géré le département « Afrique » ou « Africain Inventors Network » de l’IFIA pendant six mois en 2017.

Au total, Majid El Bouazzaoui a déposé 14 demandes de brevets d’invention depuis 1997. Il a décroché 31 distinctions internationales dans 15 pays, dont son élection en tant que membre du comité exécutif de l’IFIA en novembre 2016 lors de l’assemblée générale tenue en Allemagne.

Il vient d’être distingué en Thaïlande lorsque son invention « MultiviewScreen » a remporté une médaille d’or à l’occasion de l’International intellectual property, Invention Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2017).

L’IFIA est une organisation internationale à but non lucratif regroupant plus de 150 membres représentant 100 États des cinq continents. Parmi ses membres, il y a 86 pays membres de plein droit dont l’association OFEED qui représente le Maroc.

A ce titre, M. El Bouazzaoui fait partie du comité exécutif de la fédération internationale aux côtés de 20 autres pays parmi les plus actifs au monde dans le domaine de l’invention, dont les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Suisse, l’Allemagne et la Corée du Sud.

LNT avec Map