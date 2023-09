L’Office des changes et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) organisent, les 11 et 12 septembre à Rabat, un atelier de travail sous le thème « Les investissements Étrangers au Maroc : Importance, Enjeux et Compilation ».

S’inscrivant dans le cadre du Programme UE-OCDE sur l’investissement en Méditerranée, cet atelier a pour but de mettre en exergue l’importance que revêtent les données relatives aux investissements directs étrangers (IDE) dans la prise de décision publique, souligne l’Office des changes dans un communiqué.

La tenue de cette rencontre constituera, en outre, une occasion pour mettre en évidence le rôle des IDE dans le développement économique du Royaume et leur impact, notamment en matière d’intégration de l’économie nationale dans les chaînes de valeur mondiales, ajoute la même source.

Les thématiques inscrites au programme de l’atelier porteront également sur la méthodologie d’établissement des statistiques relatives aux IDE et sur la conformité de l’Office des changes aux normes internationales en la matière.

Animée par des experts nationaux et internationaux, cette rencontre connaîtra la participation des différents départements et organismes publics, des partenaires économiques, des organisations internationales et des experts et chercheurs nationaux et internationaux.

L’organisation de cet atelier traduit l’engagement de l’Office des changes en faveur de l’amélioration de la qualité et de la fiabilité de ses données statistiques, l’objectif étant de renforcer son positionnement en tant que référence nationale et internationale en matière d’établissement des statistiques des échanges extérieurs.

LNT avec Map

