Jacques Delors disait de l’Europe qu’elle est un OPNI, un objet politique non identifié, et Henry Kissinger ironisait avec une expression devenue emblématique de la perception du vieux continent vu des Etats-Unis : « L’Europe, quel numéro de téléphone ? ». Pour autant, les Européens ne semblent pas prêts de baisser les bras et de céder à la volonté d’hégémonie américaine portée par la logorrhée agressive de Trump et de ses compadres. Ni sur l’Ukraine, ni sur le « hot topic » du moment, l’Intelligence Artificielle. Et, la révolte européenne, sera symboliquement portée par la France, rodée à l’exercice et qui aime se draper d’universalité.

C’est donc en grandes pompes que s’est tenu à Paris les 10 et 11 février derniers, le très attendu Sommet pour l’Action sur l’Intelligence Artificielle 2025, réunissant des dirigeants politiques, des chefs d’entreprise et des experts du monde entier pour discuter des enjeux liés à l’IA à la sauce européenne. Et, il faut le reconnaitre d’emblée, le Sommet a un timing parfait parce que les Etats-Unis et la Chine, les deux principaux concurrents de l’Europe, ont déjà dévoilé leur jeu. C’est donc avec toutes les cartes en main que le Président français Emmanuel Macron a orchestré la riposte européenne en annonçant un plan d’investissement massif de 109 milliards d’euros dans l’IA en France pour les prochaines années. Et, la France présente des atouts indéniables avec une production d’énergie nucléaire décarbonée, stable et disponible, qui permettrait d’alimenter les besoins gigantesques des centres de données dédiés à l’IA. De bonnes nouvelles pour tous les pays européens qui collectivement et individuellement ont besoin de participer activement à la course technologique en cours et qui se retrouvaient de fait déjà dépendants des avancées américaines et chinoises. Car c’est aussi l’accès au marché des consommateurs européens dont il est question. L’Europe, connue pour ses barrières réglementaires, met le curseur de la régulation à son maximum, ce qui ne manque pas d’horripiler les Américains. D’ailleurs, ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni n’ont signé la déclaration finale du Sommet, invoquant des préoccupations liées à une régulation excessive.

Tout cela est à la fois rassurant et positif. Rassurant d’abord, parce que les normes européennes, on doit le reconnaitre, ont tendance à obliger des acteurs mondiaux dont l’éthique ou la protection des consommateurs n’est pas la priorité cardinale à s’y conformer. En se protégeant, l’Europe rend un service au reste du monde aussi parce qu’elle pose des limites à la folie des grandeurs américaine ou à l’opportunisme chinois. Positif ensuite, pour les pays européens qui peuvent voir leurs compétences locales se développer à leur bénéfice et pour les partenaires de l’Europe qui vont bénéficier de leur proximité pour accéder à ses nouvelles innovations technologiques.

Le Maroc est typiquement dans ce cas. En tant que partenaire privilégié de la politique de voisinage européenne, mais aussi par sa proximité historique, économique, politique, ses relations renouvelées avec la France, le Royaume peut bénéficier grandement des avancées européennes dans le domaine de l’IA. Alors que notre pays a fixé une barre haute en termes de développement, notamment numérique, toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour atteindre ces objectifs. De plus, en cultivant son positionnement de hub atlantique, méditerranéen et africain, le Maroc a un rôle à jouer dans la partition mondiale qui est en train de se composer. En définitive, ce que les Européens offrent grâce à cette nouvelle posture, c’est une alternative de plus dans cette course désormais effrénée à la domination par l’IA. Face aux Musk de notre temps, on ne va pas s’en plaindre.

Zouhair Yata

