Le magazine « I CAME FOR COUSCOUS » et le Musée Yves Saint Laurent Marrakech ont procédé au lancement d’un concours de haute couture exceptionnel ouvert à toutes et à tous, notamment auprès des jeunes stylistes et étudiants en mode issus des régions MENA et leurs diasporas.

Ce concours consiste en la réinterprétation par les candidats, à leur façon et avec leur touche personnelle, de la « robe 109 » de la collection haute couture Yves Saint Laurent printemps-été 1979, inventoriée dans les collections du musée Yves Saint Laurent Paris (HC1979E109R), indique un communiqué conjoint du magazine I CAME FOR COUSCOUS et de la fondation Jardin Majorelle.

L’appel à candidatures, lancé le 10 mai, se terminera le 10 juillet 2023, fait savoir ledit communiqué, relevant que les œuvres soumises seront examinées par un jury présidé par les représentants de la famille de Tamy Tazi, de la Fondation Jardin Majorelle et du magazine « I CAME FOR COUSCOUS », qui sélectionnera les créations les plus remarquables.

Le règlement complet de l’appel à projet « Robe 109 – ICFCC x Musée Yves Saint Laurent Marrakech » est à découvrir sur le site web du magazine I CAME FOR COUSCOUS.

« I CAME FOR COUSCOUS » offre à ses lecteurs une reproduction autorisée d’un patron de haute couture, issu des archives de la Maison Joste-Tamy Tazi conservées à la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech, au Maroc.

Le patron, imprimé et plié, est placé à l’intérieur du magazine. Les instructions de coupe et de couture y sont détaillées. Les candidats pourront également lire un article complet sur la robe et le processus créatif d’Yves Saint Laurent.

Pour se procurer le patron de « la robe 109 », les candidats pourront acheter le troisième numéro de I CAME FOR COUSCOUS à travers un circuit sélectif de plus de 200 points de ventes dans 16 pays -boutiques de musées, grands kiosques, librairies, concept-stores et plateformes en ligne- et en formats papier et digital sur le site internet de la revue.

Historique et légendaire, la « robe 109 » est rendue célèbre par Catherine Deneuve, lors de son apparition à la 32ème édition du Festival international du film de Cannes, le 24 mai 1979, pour présenter le film « À nous deux » de Claude Lelouch.

La même année, Mounia, une des premières mannequins de couleur à faire les couvertures des grands magazines de mode, véritable muse, égérie et amie du couturier, défilait dans la robe 109.

Quarante ans plus tard, le 24 janvier 2019, la garde-robe Yves Saint Laurent exceptionnelle de Catherine Deneuve a été entièrement vendue aux enchères chez Christie’s Paris… « La robe 109 » en faisait partie.

Quintessence de l’élégance et de la féminité, la plus minimaliste possible, « la robe 109 » est l’une des innombrables illustrations de la place centrale du dessin dans le processus de création du couturier.

Yves Saint Laurent a réinventé les styles et influencé son époque, tant il s’est affranchi des codes de la haute couture, pour y inscrire son propre langage.

