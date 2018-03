PARTAGER Hyundai lance sa nouvelle i20 sur le marché marocain

Hyundai lance sur le marché marocain un véhicule au coup de crayon soigné. Il s’agit de la nouvelle i20 offre une image épurée et audacieuse. Dessinée à Russelsheim, en Allemagne, son design a été inspiré du nouveau langage stylistique de Hyundai Motors, FluidicSculpture 2.0, faisant appel à des lignes élégantes, une silhouette raffinée et à la nouvelle calandre hexagonale « cascading grille ».

La Nouvelle Hyundai i20 est disponible en 3 versions: Attractive, Attractive BVA et Inventive et se décline en 7 coloris extérieurs très séduisants. Son prix démarre à partir de 139 000 Dhs TTC.

Les principaux éléments stylistiques trouvent un écho dans l’habitacle. Reposant sur une nouvelle plate-forme, la i20 Nouvelle Génération dispose d’un empattement allongé de 45 millimètres pour atteindre 2570 mm, ce qui offre un espace plus généreux aux occupants.

Grâce à ses dimensions supérieures et son aménagement intérieur ergonomique, la i20 Nouvelle Génération est l’un des modèles les plus concurrentiels de sa catégorie en matière d’espace intérieur. Une véritable cinq places qui offre un espace plus généreux, un volume de coffre des plus importants avec (301L), en plus d’une banquette arrière rabattable 60/40,un atout idéal pour les jeunes familles ou les utilisateurs transportant des objets volumineux.

Par rapport à sa devancière, la i20 Nouvelle Génération est plus longue, plus large et plus basse. Sa carrosserie a ainsi vu sa longueur augmenter de 40 mm (longueur hors-tout de 4035 mm) et sa hauteur baisser de 16 mm (hauteur hors-tout de 1474 mm). Sa largeur s’est accrue de 24 mm (1734 mm), ce qui en fait l’une des voitures les plus larges de sa catégorie.

Pensée pour offrir un confort optimal au conducteur et à ses passagers, l’habitacle regorge de matériaux au toucher délicat et d’une ambiance bi-ton, créant un intérieur raffiné, moderne, avec un niveau d’équipements généreux.

Elle dispose ainsi d’une climatisation manuelle, volant multifonctions et levier de vitesses gainé cuir (selon finition), radio avec USB et AUX, lève-vitres électriques, phares antibrouillard et jantes en aluminium 16’’ (selon finition).

Thomas Bürkle, Chief Designer du Design Centre Europe de Hyundai Motor a déclaré, à l’occasion de son lancement : “Le style audacieux et distinctif de la nouvelle i20 lui offre une personnalité unique, qui est soulignée par le caractère premium des phares et des blocs optiques. L’élément concave logé sous les blocs optiques arrière exprime ainsi le caractère tridimensionnel et sculptural du langage stylistique de Hyundai.”

La i20 Nouvelle Génération est proposée au choix avec deux moteurs essence Hyundai ‘Kappa’. Ces motorisations éprouvées ont été optimisées à différents niveaux afin d’offrir un agrément renforcé favorisant ainsi l’utilisation dynamique au quotidien et une consommation maitrisée.

Le moteur KAPPA 1.2 MPi d’une puissance de 84CH, et une vitesse maximale de170km/h est couplé à une boîte de vitesses à 6 rapports testée intensivement afin de garantir un meilleur ressenti, une souplesse et un silence renforcé lors des changements de vitesses.

En revanche, le moteur KAPPA 1.4 MPi d’une puissance supérieure de 100CH, et une vitesse maximale de 184km/h est quant à lui couplé à une boîte de vitesses automatique à 4 rapports.

La nouvelle génération des modèles Hyundai a été conçue dès son stade initial en accordant une priorité à la protection des occupants et des piétons. Les ingénieurs Hyundai ont testé et développé avec rigueur des systèmes de sécurité passive et active très évolués.

La i20 Nouvelle Génération, est dotée d’équipements de sécurité active et passive. Cette dernière est équipée de série d’airbags frontaux conducteur et passager, du système ABS (système anti blocage des roues) et TPMS (détecteur de contrôle de sous pression des pneus).

Toute la conception et le développement de ce véhicule garantie le meilleur niveau de conduite. Cette nouvelle citadine 5 places affiche un profil très affirmé avec un design sophistiqué, et des spécificités techniques pointues.

LNT avec Cp