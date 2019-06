PARTAGER Hub Africa 2019: Focus sur les enjeux de l’innovation pour la PME africaine

Les enjeux de l’innovation pour les PME du continent africain ont été mis en avant, mercredi à Casablanca, lors de la 7ème édition de « HUB Africa », 1ère plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, qui se tient les 12 et 13 juin sous le thème « Open innovation au service de la PME Africaine ».

Les participants à cette édition, qui met l’Égypte à l’honneur, ont souligné que l’entrepreneuriat favorise l’innovation et contribue au rayonnement non seulement du pays mais du continent africain, arguant que la majorité des start-ups de par le monde sont porteuses d’innovation.

Ils ont également mis en exergue l’intérêt de bâtir des écosystèmes, des environnements et des réseaux intra-africains, à même de profiter pleinement du potentiel de l’Afrique, soulignant la nécessité d’œuvrer conjointement pour renforcer les talents de jeunes entrepreneurs qui constituent l’Afrique de demain.

S’exprimant à cette occasion, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a souligné l’importance de l’innovation et mis en avant le nombre de plus en plus accru des entreprises digitales à l’échelle internationale, rappelant que les évolutions de la productivité grâce à la technologie permettent une meilleure utilisation des ressources énergétiques et sont de nature à baisser la pression sur les ressources naturelles.

Les start-ups et les PME jouent un rôle clé dans l’innovation et la création de valeur et sont au cœur des mutations qui s’opèrent, a-t-il fait observer, relevant que peu de pays africains sont en phase avec les mutations structurelles en termes de stratégies et de politiques volontaristes pour accompagner l’émergence de l’innovation et la digitalisation.

Pour sa part, le représentant de l’Agence marocaine de développement des investissements et des Exportations (AMDIE), Zouhair Triqui, a souligné que l’Afrique est au cœur d’une dynamique économique exceptionnelle affirmant ses caractéristiques de terre d’opportunités et d’innovation, malgré la conjoncture internationale difficile, incitant au partage d’expertise et de savoir-faire et à la consolidation des liens économiques et commerciaux entre les communautés du continent.

Dans ce sens, l’entrée en vigueur de l’accord relatif à la mise en place de la zone de libre échange continentale africaine (le 30 mai 2019) laisse entrevoir d’immenses opportunités économiques et ouvre la voie à la mise en place du plus grand marché commun de biens et de services visant plus d’un milliard de consommateurs, a-t-il dit, rappelant que le contient a plus que jamais besoin de mobiliser toutes ses forces vives et ses jeunes entrepreneurs.

De son côté, le président de « Hub Africa », Zakaria Fahim, a fait savoir que le Maroc dispose de tous les ingrédients pour attirer les talents africains, notamment les entrepreneurs qui méritent une plateforme visant le partage d’expériences dans le but ultime de créer des réseaux, rappelant que « Hub Africa » est un événement fait par et pour les entrepreneurs de la communauté africaine.

S’agissant du thème de cette 7ème édition, M. Fahim a noté que l’open innovation doit passer par la PME qui constitue 95% du tissu économique, sollicitant à cet égard le déploiement de plus d’efforts au profit d’autres régions afin de mettre en place un accompagnement visant à réduire le secteur informel.

Le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat et président du Directoire de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), Mustapha Bakkoury, a quant à lui, rappelé l’importance de l’innovation « ouverte » pour le développement des pays africains, qui aspirent à de nouvelles opportunités de développement même si ces pays « s’interdisent certaines ambitions ».

Le continent devrait se mettre dans une position collective, suivre un nouveau parcours et prendre des raccourcis en s’appuyant sur les acquis en matière d’innovation technologique et institutionnelle pour un développement inédit qui permet d’exploiter le potentiel industriel et agricole de l’Afrique et de valoriser toutes les ressources du continent, et ce malgré l’insuffisance de l’accès à l’énergie, a-t-il fait noter.

De son côté, la 6ème Présidente de la République de Maurice (du 5 juin 2015 au 23 mars 2018), Ameenah Gurib Fakim a appelé le continent africain à fédérer son développement autour des talents de ses jeunes qui constituent sa richesse et à renforcer sa présence en termes d’innovation et d’éducation, rappelant que près de 1% du PIB du continent est dépensé au profit de la recherche et du développement.

L’Afrique génère moins de 2% de la connaissance mondiale, a-t-elle déploré, soulignant qu’une économie de la connaissance passe principalement par l’éducation et l’innovation particulièrement dans un contexte de forte mutation.

Le ministre burkinabé de la communication et des relations avec le parlement, Remis Fulgance Dandjinou, a relevé que l’innovation est une question globale qui touche tout le continent africain, mettant en avant l’importance de « Hub Afrcia », une plateforme qui permet de mettre en relation les PME africaines.

Il a également mis en exergue les compétences africaines ainsi que la richesse et la diversité de sa population principalement composée de jeunes, notant que le contient dispose suffisamment d’acteurs capables de porter l’innovation.

A l’occasion de « Hub Africa » 2019, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, Aziz Rabbah, a effectué une visite aux stands de start-ups innovantes opérant dans plusieurs domaines, venues nombreuses lors de cette 7ème édition, afin d’exposer leurs produits et services dans la perspective de tisser des contacts professionnels avec les réseaux d’affaires, institutionnels et de financement

Au cours de cette édition, les participants ont débattu de thématiques diverses liées notamment à la transformation digitale, au financement de l’innovation et de la recherche en Afrique, à l’apport du digital dans le développement des entreprises et à l’impact de la révolution digitale sur les métiers, les organisations et les hommes.

« Hub Africa » est un événement annuel qui rassemble startups, PME et grandes entreprises africaines pour partager leurs expériences et discuter de leurs réalisations, succès et des difficultés rencontrées.

LNT avec MAP