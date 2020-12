Huawei vient d’ouvrir les portes de ses nouveaux flagship stores à Casablanca. Premières du genre au Maroc, ces boutiques phares concrétisent la stratégie de son programme « Seamless AI Life » de Huawei qui permet à ses clients d’explorer les dernières technologies de la marque en offrant une expérience pratique dans un espace confortable et futuriste. Renforçant l’empreinte de Huawei en tant que marque leader de l’innovation au Maroc, ces nouveaux stores offrent un accès unique aux derniers produits de la marque, rendant la vie plus facile, plus simple et plus smart. Les clients peuvent ainsi envisager leur propre style de vie numérique en expérimentant librement une large gamme de produits allant des ordinateurs portables aux smartphones, en passant par les tablettes et accessoires intelligents dans un environnement détendu. Voici quelques-unes des technologies développées par Huawei qui sont disponibles dès à présent dans ses nouveaux stores : Très apprécié, l’ordinateur portable MateBook X Pro 2020 propose un affichage FullView de 15,6 pouces et offre une expérience visuelle encore plus immersive avec son ratio S2B de 91% et sa qualité vidéo 4K. Ne pesant que 1,33 kg, le MateBook X Pro est aussi optimal et super pratique que robuste. Il mesure 14,6 mm d’épaisseur avec un cadre en métal, le tout avec 16 GB de RAM et 1Tb de stockage SSD rapide…

En plus de produits exceptionnels, les nouveaux stores Huawei sont synonymes de services toujours plus qualitatifs. Avec le service VIP, la marque offre une meilleure expérience utilisateur dès l’achat. Le service VIP est accessible pour les modèles suivants : P40 Pro, Mate 30 Pro, MatePad Pro et Nova. Huawei n’oublie pas non plus ses fans et leur propose des remises exceptionnelles sur tous les accessoires et wearables en stock : Watch GT 2 à 1 949 Dhs au lieu de 2 499 Dhs, et Watch GT 2e à 1 399 Dhs au lieu de 1 599 Dhs… D’autres offres supplémentaires concernent le Mate 30 Pro + Watch GT 2e à 9 999 Dhs au lieu de 11 598 Dhs, le Nova 7i + Watch Fit à 3 249 Dhs au lieu de 3 748 Dhs, et enfin le P40 Pro + Watch GT 2 à 11 299 Dhs au lieu de 13 498 Dhs…

HZ