Huawei, fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications, a organisé, mardi à Casablanca, la 3ème édition du forum « ICT Job Fair 2022 », pour la promotion de stages et de l’emploi auprès des jeunes étudiants et diplômés.

Initiée en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), cette plateforme, qui rassemble offreurs et demandeurs d’emplois dans le domaine des TIC, ambitionne cette année de pourvoir près de 1.500 postes au profit des jeunes dans les domaines de la technologie et du numérique.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’intermédiation sur le marché du travail à l’ANAPEC, Yahya Oukach, s’est félicité de la tenue de ce “grand forum de recrutement”, avec la participation des recruteurs de la place, qui permettra aux jeunes d’exposer leurs compétences et leurs savoir-faire dans l’objectif de décrocher des postes d’emploi.

Plus de 1.000 candidats ont répondu présent à cet événement auquel participent une trentaine d’entreprises et d’exposants proposant 1.500 offres d’emploi, a-t-il fait remarquer, notant que ces chiffres démontrent le potentiel de tels salons dans la promotion de l’employabilité des jeunes.

Ce forum témoigne de la flexibilité des entreprises et de leur appui à la promotion de l’emploi, a-t-il ajouté, relevant que l’ANAPEC contribue à cette initiative en apportant son expertise et son savoir-faire en matière d’accompagnement, pour réussir cette intermédiation entre les jeunes et les recruteurs.

Pour sa part, le directeur marketing et stratégies de Huawei Maroc, Chakib Achour, a souligné les grandes ambitions de cette rencontre annuelle qui se développe d’année en année pour proposer toujours plus de postes d’emploi, saluant l’implication des partenaires, notamment l’ANAPEC, le Technopark, et la Fédération des technologies de l’information, de télécommunication et de l’offshoring (APEBI).

Précisant que ce Forum est ouvert à l’ensemble des jeunes, aussi bien aux étudiants à la recherche de stages qu’aux ingénieurs en quête d’emploi, M. Achour a rappelé la vocation de ce forum qui s’inscrit dans la vision de Huawei et consacre la réussite de ses deux programmes de formation des jeunes talents dans les domaines de la technologie, de l’innovation, et du digital et d’appui à l’écosystème des startups.

Les candidats aux stages et à l’emploi passent des entretiens qui seront sanctionnés par des tests de sélection et un suivi de la part de Huawei et de ses partenaires, a-t-il expliqué, notant que les profils recherchés portent principalement sur l’ingénierie IT.

Il a également noté que le programme “ICT Academy”, permet aux étudiants de toutes branches confondues de se reconvertir dans les métiers de l’informatique.

Fort du succès des éditions précédentes, le forum “ICT Job Fair 2022” a été l’occasion pour les recruteurs, de rencontrer les meilleurs profils TIC, formés notamment au sein de la “Huawei ICT Academy”, et pour les chercheurs d’emplois, de bénéficier des différents programmes de formation conçus par Huawei dans différentes disciplines.

Cette nouvelle édition a également permis à un nombre important de jeunes participants de passer des entretiens afin de décrocher aussi bien des emplois que des stages au sein d’entreprises de renom, intervenant dans le domaine des TIC.

En marge de cet événement, une table ronde a été organisée autour du thème “le digital pour une meilleure inclusion économique”, permettant aux intervenants de contribuer à la réflexion autour des enjeux et des opportunités générés par le digital pour la promotion de l’éducation et de l’emploi à l’échelle nationale.

Par ailleurs, Huawei se joint aux efforts des acteurs publics pour accompagner le développement de l’écosystème des talents TIC et met à la disposition de ses diverses parties prenantes des infrastructures adaptées et de nombreux programmes dans le domaine du numérique qu’elle promeut, à l’instar du programme “Huawei ICT Academy”, qui a permis la formation de plus de 10.000 talents marocains dans le digital.

LNT avec CdP

Partagez cet article :