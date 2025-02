Huawei Maroc a annoncé sa participation en tant que partenaire officiel au Green Impact Expo & Summit (GIES) 2025, qui s’est tenu du 11 au 13 février à Casablanca. Cet événement, placé sous le patronage des Ministères de la Transition Énergétique et du Développement Durable, des Transports et de la Logistique, ainsi que de l’Industrie et du Commerce, a constitué une plateforme pour discuter des enjeux liés à la mobilité durable et à l’innovation énergétique.

Le GIES 2025 a réuni des entreprises, des institutions financières, des responsables politiques et des experts techniques afin de promouvoir des solutions concrètes en vue d’accélérer la transition énergétique et relever les défis de la durabilité. Huawei, acteur majeur dans le domaine des technologies numériques, a présenté ses dernières innovations en matière de solutions Smart PV pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que ses bornes de recharge pour véhicules électriques, mettant en avant son engagement en faveur de la mobilité propre et de l’optimisation énergétique.

M. Jad Zhao, Directeur Général du Digital Power chez Huawei Maroc, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative, déclarant : « Notre participation au Green Impact Expo & Summit 2025 témoigne de notre fort engagement à accompagner la transition énergétique du Maroc et à impulser des solutions durables. Nous sommes convaincus que l’innovation technologique peut être un catalyseur essentiel pour répondre aux défis énergétiques actuels et futurs. Ainsi, contribuer à un écosystème où innovation et responsabilité environnementale se rejoignent reflète notre ambition de proposer des initiatives qui allient performance et respect de l’environnement. Pour Huawei, collaborer avec des acteurs clés pour bâtir un avenir plus résilient et plus vert est une réelle source de fierté».

Le stand de Huawei a offert aux visiteurs un aperçu de ses solutions technologiques avancées et durables, illustrant son engagement à contribuer à un avenir numérique meilleur pour le Maroc et l’Afrique. En outre, l’entreprise a animé un atelier intitulé « Huawei EV Solutions : la nouvelle ère de la mobilité électrique », présentant des innovations redéfinissant les normes de la mobilité écologique.

Cet événement a également permis à Huawei Maroc de renforcer ses partenariats stratégiques avec des leaders de l’industrie et des institutions publiques, visant à développer des projets alignés avec les objectifs de durabilité et d’innovation énergétique du Royaume.

