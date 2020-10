par AL |







PARTAGER HUAWEI dévoile sa série Mate 40

Huawei a procédé, jeudi 22 octobre, au lancement mondial en ligne de sa nouvelle série HUAWEI Mate 40.

A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer Business groupe, Richard Yu a décalé que « chaque année, la série HUAWEI Mate rassemble la technologie la plus excitante dans un ensemble étonnant. C’est ce qui définit l’ADN de la série Mate et tout cela est rendu possible par notre dévouement à l’innovation. »

Il est à noter qu’au cours des huit dernières années, il y a eu 10 générations d’appareils de la série Mate et les derniers smart phones phares amènent Mate à de nouveaux sommets avec la meilleure technologie de l’industrie.

Mariant un design emblématique à une technologie innovante, HUAWEI Mate 40 Pro et HUAWEI Mate 40 Pro + sont inspirés par le principe de conception selon lequel la forme manifeste la fonction. Les combinés offrent également une résistance à la poussière et à l’eau IP 68, un choix de contrôles de volume virtuels et physiques et des algorithmes améliorés de prévention des fautes de contact.

Les appareils HUAWEI Mate 40 Pro et HUAWEI Mate 40 Pro + comportent une petite découpe de caméra frontale, qui regorge de technologies, avec 3D Face Unlock, une caméra Selfie Ultra Vision et un contrôle gestuel intelligent.

Intégré dans HUAWEI Mate 40 Pro et HUAWEI Mate 40 Pro +, le Kirin 9000 est le SoC 5nm 5G le plus sophistiqué disponible, offrant des performances et une efficacité énergétique considérablement améliorées par rapport à son prédécesseur. Pour la toute première fois, le SoC 5G phare compte plus de 15,3 milliards de transistors, ce qui en fait le SoC 5G le plus dense et le plus complet à ce jour.

S’agissant du système de caméra, poursuit la source, il a été co-conçu avec Leica pour fournir la meilleure solution de caméra possible explique, la marque dans un communiqué. Grâce aux caméras Dual Cine et les caméras Dual Ultra Wide, les utilisateurs du Mate 40 Pro et du Mate 40 Pro +, peuvent capturer des vidéos et des images grand angle à partir des caméras avant et arrière.

De nouvelles fonctionnalités caractérisent les deniers nés de la série mate, notamment le contrôle gestuel intelligent, qui permet un contrôle mains libres total de votre appareil. Il suffit simplement passer la main sur l’appareil pour le réveiller ou naviguez sur le téléphone en balayant vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Il y a aussi un geste de presse aérienne pour répondre aux appels.

Huawei affirme que sa série Mate 40 est équipée des services mobiles innovants de la marque (HMS), offrant aux utilisateurs une expérience de smartphone plus intelligente, plus riche, plus pratique et plus sécurisée, tout en précisant que les prix et la disponibilité de la série Huawei Mate 40 au Maroc seront annoncés ultérieurement.