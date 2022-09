Huawei Consumer Business vient d’annoncer l’implémentation du système Super Device à l’ensemble de ses PC. Pour rappel, Super Device est une solution qui permet de délivrer des niveaux de connectivité et de collaboration importants entre les différents appareils Huawei compatibles. Cette fonctionnalité logicielle est le fruit des nombreux efforts consentis par Huawei en vue de développer des fonctionnalités sans cesse plus intelligentes et nettement plus efficaces. Huawei envisage ainsi d’améliorer la vie de millions d’utilisateurs à travers le monde, et ce à travers cinq scénarios majeurs : santé et forme physique, voyage facile, bureau intelligent, divertissement et maison intelligente. Grâce à l’interface Super Device, la connexion entre les PC, les smartphones, les tablettes, les écrans et les téléviseurs intelligents de Huawei est établie systématiquement. Vous pourrez ainsi envoyer un fichier depuis votre smartphone vers votre PC Huawei via un simple glisser-déposer. Le couplage Super Device s’initie par un simple clic au niveau du Panneau de contrôle de votre PC.

Concrètement, la collaboration inter-appareils via le système Super Device permet aux utilisateurs de Huawei de connecter plusieurs appareils entre eux, offrant ainsi un jumelage systématique avec les smartphones Huawei et un accès rapide aux images et aux fichiers présents sur ceux-ci. L’utilisateur peut ainsi envoyer un fichier depuis son smartphone vers son ordinateur portable Huawei via un simple glisser-déposer ou copier-coller. Par ailleurs, la nouvelle fonctionnalité Super Device Smart Office propose la fonction Pop-Up Pairing grâce à laquelle les ordinateurs portables Huawei pourront se connecter rapidement aux écouteurs sans fil, aux haut-parleurs, à la souris, au clavier Bluetooth, ainsi qu’à l’imprimante Huawei, améliorant ainsi de manière globale l’expérience utilisateur. Les usagers ont aussi la possibilité de connecter un PC Huawei à un écran Huawei MateView pour profiter d’un affichage plus large, permettant ainsi aux utilisateurs de visualiser leur travail créatif avec des détails et une précision inédite.

Une fois connecté, le smartphone jouera le rôle de disque externe pour le PC. Cela donnera accès à tous les fichiers présents sur le smartphone à l’instar de tout autre périphérique de stockage externe.

Super Device permet également d’afficher toute l’interface de votre smartphone sur l’écran de votre PC.

Tout comme le smartphone, la tablette est reconnue comme étant un disque externe par le PC, ce qui permet de transférer et de gérer librement les fichiers entre les deux appareils par le biais de la fonction glisser-déposer ou copier-coller…

