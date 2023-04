Huawei a remplacé son ancien système ERP par son système MetaERP, qui est entièrement autonome et sous contrôle de l’entreprise.

La cérémonie de remise des prix MetaERP a été organisée pour célébrer les contributions essentielles des personnes et des équipes qui ont participé à ce projet. MetaERP a été développé pour faire face à la pression externe accrue et aux défis commerciaux auxquels Huawei était confrontée en 2019.

Tao Jingwen, membre du conseil d’administration de Huawei et Président du département de gestion de la qualité, des processus d’entreprise et des technologies de l’information, a déclaré : « Il y a plus de trois ans, nous avons été privés de notre ancien système ERP et d’autres systèmes de gestion et d’exploitation de l’entreprise. Depuis lors, nous avons non seulement été en mesure de construire notre propre MetaERP, mais surtout de remplacer l’ancien modèle par celui actuel et de démontrer ses performances. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons franchi ce barrage. Nous avons survécu ! »

C’est le projet de transformation le plus vaste et le plus complexe jamais entrepris par Huawei. Le nouveau système a déjà été mis en service et assure actuellement 100% des scénarios commerciaux de Huawei et 80% de son volume d’affaires. Les principes directeurs de Huawei sont de développer des systèmes d’entreprise de base plus efficaces et plus sûrs qui ne sont soumis à aucune restriction.

