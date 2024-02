En 2023, HPS a enregistré une augmentation de 17% de ses revenus, atteignant 1,179 milliard de dirhams (MMDH). En ajustant aux taux de change, cette croissance s’élève à 19%. Cette progression robuste témoigne du succès de la stratégie « AccelR8 » du Groupe, caractérisée par une augmentation notable de 13,4% des revenus récurrents, qui constituent 71,1% des revenus consolidés, ainsi que par une mise en œuvre efficace de ses projets, selon un communiqué de HPS.

Le dernier trimestre de l’année a vu une accélération particulièrement marquée de la croissance des revenus, avec une hausse de 23% par rapport au même trimestre de l’année précédente, s’établissant à 336 millions de dirhams (MDH). Cette période a bénéficié d’un élan significatif dans le secteur des paiements, impulsé par le lancement de la version 4 de « PowerCARD » et l’élargissement de la présence géographique du Groupe.

Au cours de ce trimestre, les revenus générés par l’activité Paiement ont connu une croissance de 28,8% en glissement annuel, portée par l’intérêt soutenu des clients pour les nouvelles fonctionnalités de « PowerCARD ». L’ajout de nouveaux clients, notamment au Canada et en Australie, a également joué un rôle clé, avec une augmentation de 3,4% des revenus issus des projets « PowerCARD ».

Sur l’ensemble de l’année, les revenus de l’activité Paiement ont progressé de 19,1% par rapport à l’année précédente, représentant désormais 85,8% des revenus consolidés du Groupe, contre 84% en 2022. Pour mieux servir ses clients en Asie et en Amérique du Nord, HPS a inauguré de nouveaux bureaux au Canada et en Inde et a agrandi son bureau à Singapour.

L’activité « Switching », centrée sur la plateforme monétique de HPS et soutenue par l’amélioration continue de son infrastructure, a connu une croissance accélérée, avec une augmentation de 29,1% des revenus au dernier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette croissance est attribuée au développement de nouveaux services à valeur ajoutée pour les institutions bancaires et financières, ainsi qu’à l’intérêt croissant pour la solution de « Mobile Payment ». À la fin de l’année 2023, les revenus issus de l’activité « Switching » ont augmenté de 13% par rapport à 2022.

LNT

Partagez cet article :