PARTAGER HPS Switch accompagne l’APEP avec son activité de switching mobile

HPS, spécialiste dans l’édition de solutions de paiement, a annoncé jeudi que sa filiale HPS Switch a signé récemment, dans le cadre du projet du paiement mobile national, les contrats de services de switching mobile avec les membres de l’Association professionnelle des établissements de paiement (APEP) dont Wafacash, Cash Plus, Barid Cash et Maymouna Services Financiers (MSF).

Pour la fourniture de ces services, HPS Switch s’appuie sur sa plateforme globale de switching utilisant la technologie PowerCard, une suite de solutions de paiement développée par HPS, a indiqué HPS dans un communiqué, notant que depuis le démarrage effectif du switch en décembre 2018, ce sont déjà près de 150.000 wallets (nouveau moyen de paiement mobile) qui peuvent bénéficier des services de paiement mobile de manière interopérable.

« En tant que switch domestique indépendant et agile, HPS Switch a pour mission de fournir des services innovants aux meilleurs standards internationaux et au plus bas coût à long-terme afin de supporter l’ambition du Maroc de développer les paiements électroniques et promouvoir l’inclusion financière », a souligné à cette occasion le directeur général de HPS Switch, Samir Khallouqui, cité par le communiqué.

Pour sa part, la présidente de l’APEP, Samira Khamlichi, a relevé que le système de paiement au Maroc est encore dominé par les paiements en espèces avec près de 99% du nombre de transactions effectué en cash, relevant que cette tendance entraîne un coût important pour l’économie s’élevant à près de 0,7% du PIB,.

La grande majorité de ces transactions de paiement en espèces se concentre sur les paiements entre particuliers et aux commerces et pourrait être aujourd’hui digitalisée et adressée par des solutions de paiement mobile apportant de nombreux bénéfices économiques et sociaux en favorisant l’inclusion financière, a-t-elle estimé.

Elle a en outre souligné que HPS Switch a su proposer un service national complet, respectant les dispositions législatives et réglementaires, capable d’assurer une qualité et une continuité de service, tout en assurant l’interconnexion de tous les établissements agréés par Bank Al-Maghrib. A signaler que les règles du nouveau système de paiement mobile national ont été définies par Bank Al-Maghrib (BAM), en collaboration avec l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Parmi les choix stratégiques retenus, l’interopérabilité des instruments de paiement mobile est au cœur du nouveau système.

LNT avec MAP