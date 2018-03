HPS affiche des résultats positifs en 2017

par Imane Jirrari |







Au terme de l’année 2017, la société Hightech Payment Systems « HPS », spécialisé dans les solutions de paiement, a réalisé un résultat net part du Groupe (RNPG) en progression de 20% à 71 MDH. Le groupe a dégagé un taux de marge nette de 12,7%, contre 12,2% à fin 2016.

En social, l’opérateur monétique a enregistré un chiffre d’affaires en évolution de 19,5% à 393,5 MDH, et un résultat net en hausse de 12,6% à 52,4 MDH.

L’année 2017 a été également marquée par le développement de la plateforme de Switching certifiée PCI-DSS et la croissance de l’activité Processing, grâce à l’évolution des transactions de paiement au Maroc, outre l’implantation d’un bureau Acpqualife en Suisse et le développement du réseau commercial de HPS en France notamment à Paris et à Lille, relève le management du groupe.

HPS a affiché au terme de l’année 2017 des produits d’exploitation de 559,7 MDH, enregistrant ainsi une progression de 15% en une année. L’activité Solutions a crû de 14,6% avec des ventes de 208 MDH en 2017.

Sur la même activité, le Groupe affirme avoir « concrétisé des réalisations importantes sur les régions historiques (Afrique et Moyen-Orient), maintenant à un niveau confortable son backing de revenus à constater sur les années à venir ».

La nouvelle activité « Processing », démarrée en juillet 2016 avec le « Switching » au Maroc, contribue également à cette progression : « La croissance de cette activité a été possible grâce à l’évolution continue des transactions de paiement au Maroc », souligne le management du groupe. Le Groupe signale également que des opportunités importantes sont en cours de finalisation sur cette activité.

Ainsi, HPS a ciblé un résultat d’exploitation de 90,4 MDH, en évolution de plus de 25%. La marge opérationnelle, quant à elle, s’est appréciée de 1,4 pt pour s’établir à 16,2%, « grâce notamment à la nouvelle activité Processing, a indiqué le groupe.

Pour ce qui du segment de la recherche et développement, le groupe continue d’enregistrer de belles progressions. Il s’est établi en 2017 à 54,3 MDH (+43,3% par rapport à 2016), soit 14,5% des revenus de l’activité Solutions. « Parmi les dernières innovations, le Groupe HPS a développé la solution PowerCard-Wallet pour compléter son offre de paiement mobile », a fait savoir M. Hourani.

3,4 millions de transactions marocaines à l’étranger

L’encours global des cartes a atteint à 14,1 millions en progression de +9,4% par rapport à fin décembre 2016, avec un encours des cartes de paiement de 13,1 millions en progression de +10,9%.

En outre, le réseau GAB a atteint 7.025 unités suite à 205 nouvelles installations réalisées durant 2017, soit une extension de +3,0%.

Pour ce qui est des transactions, le groupe a noté l’activité d’acquisition paiement domestique a réalisé une progression de +32,7% en nombre, soit (+22,5% en volume) et s’établit à 46,2 millions d’opérations pour 21,2 MMDH.

L’activité des cartes marocaines à l’étranger a atteint 3,4 millions de transactions, en progression de 69%. Près de 80% des transactions sont des transactions de paiement.

Par ailleurs, l’activité des cartes étrangères au Maroc a atteint 15,8 millions de transactions (en progression de +15,4%), sous l’effet de la progression des transactions de paiement (+22,1%) et de retrait (+7,6%). Le Ratio Paiement pour les cartes étrangères s’établit à 47,7% en 2017.

54,3 MDH pour la R&D

L’innovation chez HPS est basée sur l’effort interne de R&D. Le groupe a renforcé ses efforts dans ce sens. En effet, cet indicateur a atteint 43% en 2017, pour un montant de 54,3 MDH.

Cet effort représente 14,5% des revenus de l’activité solutions. Tandis que pour la plateforme PowerCard, le groupe HPS a déployé 26.400 jours/homme consacrés à l’amélioration de cette plateforme et à la conception de nouveaux produits ( PowerCard-Wallet).

Lors de la conférence des présentations des résultats annuels de 2017, Mohamed Hourani, le Président directeur général de HPS a rappelé du contexte général. Il s’agit principalement de trois axes liés aux tendances 2018 du monde de paiement : l’intelligence artificielle; la biométrie, pour laquelle Hourani explique que l’authentification est essentielle dans le monde du paiement pour pouvoir identifier un porteur de carte par la biométrie; et l’analyse des données, qui se développe davantage, et qui est liée à l’intelligence artificielle. Dans ce sens, les données ont autant de valeur que la monnaie elle-même, selon le PDG de HPS.

Hourani s’est également penché sur les nouvelles technologie, tel que la blockchain. « La Blockchain est la technologie derrière le bitcoin. En 2017, on a assisté au phénomène du Bitcoin. Sa valeur a dépassé les 20 millions de $ et est redescendue à moins de 10.000 $ en 2017 », avant de rappeler que « le bitcoin suscite actuellement beaucoup de réactions chez les régulateurs (banques, assurances.) ».

S’agissant des prévisions de l’année 2018, le management du groupe a noté qu’il va investir 18% de son budget dans la recherche et le développement.

