Widiane Resort, un joyau enchanteur niché au cœur de l’une des plus belles et panoramiques montagnes du Royaume, est fin prêt pour une célébration du nouvel an empreinte de beauté naturelle et d’émerveillement. Un beau et agréable espace où joies et farniente s’entremêlent…

Le décor d’abord : sur les berges du lac de Bine El Ouidane, Widiane Resort embarque ses convives dans un panorama et un paysage naturel à couper le souffle. En effet, pour les festivités de cette fin d’année, rien n’est laissé au hasard et tout est préparé minutieusement et soigneusement en vue d’offrir une immersion passionnante, accueillante et chaleureuse. Le tout dans une atmosphère fortement inspirée de la beauté d’un environnement naturel montagnard et d’un établissement qui incarne l’élégance et le raffinement à l’état pur : « Du 24 décembre 2023 jusqu’au 01 janvier 2024, Widiane Resort ouvre ses portes à une saison festive pleine de moments agréables qui se transforment en souvenirs inoubliables « , dit-on auprès de la direction de l’établissement, tout en notant que pour le Christmas Eve prévu du 24 au 25 décembre, le Safran, un véritable oasis culinaire, offre une immersion exquise dans la finesse de la cuisine marocaine, rehaussée par des affinité berbères. Dans cet espace, l’ambiance sera électrique par un Live Band animé par le violoniste Philipe maestro accompagné par la talentueuse chanteuse Stella, venue tout droit de Miami pour des moments de belle musique.

Pour la soirée du Réveillon, Widiane Resort propose une célébration mémorable dans son mini Buddha Bar, le Karma Lounge, avec à la carte une dégustation de ses meilleurs cocktails et tapas, suivie d’un diner festif qui émerveillera les gourmets à Azawan, un espace musical exclusif avec un Live Band, le Jaguar accompagné d’un DJ.

Et pour débuter l’année en beauté, le Bistrot du Lac a prévu un somptueux brunch avec une programmation riche et festive à la carte. Par la même occasion, toujours au Bistrot du Lac, les saveurs des produits du terroir prennent vie avec une sélection de délices qui éveille les papilles.

Dans ce décor féerique au cœur des montagnes du Moyen Atlas, gaieté, hospitalité marocaine, émotions musicales et gustatives seront à l’honneur des célébrations des fêtes de cette fin d’année. De quoi en tout laisser place aux plaisirs simples, sans ostentation, à partager entre famille et amis. Une symphonie visuelle et sensorielle qui invite à la contemplation et au ressourcement. Et pour tout dire, Widiane Bine El Ouidane reste une expérience à vivre !

