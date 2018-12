PARTAGER Hôpital 20 août 1953 : Une journée de sensibilisation à la paralysie cérébrale

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap, l’Hôpital 20 Août 1953 du Centre Hospitalier Ibn Rochd de Casablanca, organise, le Mercredi 05 Décembre 2018, sous l’égide du Ministère de la Santé, une journée de sensibilisation à l’I.M.C (Infirmité Motrice Cérébrale) ou Paralysie Cérébrale. Cette journée qui aura pour thème « L’I.M.C : Quel vécu ? Quelle Prévention ? Quel espoir ? » a pour objectif une meilleure connaissance de ce handicap par l’ensemble des publics et par les professionnels de santé, la prise en charge précoce, l’accompagnement individuel et collectif nécessaires aux personnes atteintes ainsi que leurs parents.

Selon un communiqué du centre hospitalier, l’organisation de cette journée sous ce thème est motivée par :

L’importance de la prévalence de ce handicap qui affecte 1 à 2 enfants sur 1000 et 15 nourrissons prématurés sur 100. Au Maroc ce ne sont pas moins de 2000 nouveaux cas qui sont enregistrés par an.

Les innombrables difficultés et obstacles qui s’érigent au travers de l’inclusion sociétale des personnes souffrant de ce handicap et de leurs familles .

L’importance des actions pour la prévention de l’IMC ainsi que les espoirs que suscitent les nouveaux traitements et les dernières générations de dispositifs qui améliorent l’autonomie et la mobilité de ces personnes pour leur plus grande insertion sociale.

L’Infirmité Motrice Cérébrale ou, Paralysie Cérébrale, fait référence à un ensemble de symptômes impliquant une difficulté à bouger et une raideur musculaire. Elle est due à des malformations cérébrales survenant avant la naissance lorsque le cerveau est en train de se développer, ou à une lésion cérébrale survenant avant, pendant ou peu après la naissance.

Au cours de cette journée, les organisateurs tenteront de démontrer les réalités suivantes :

– Hormis les déficits intellectuels, nombreux sont les enfants souffrant d’IMC qui peuvent prétendre à une scolarité normale : « lenteur motrice ne signifie pas lenteur cérébrale »;

– D’autres enfants ont besoin de rééducation, de méthodes d’enseignement spécialisées. Limités dans leurs actes quotidiens, ils nécessitent des soins et un suivi médical, rééducatif et psychologique au long cours;

– Enfin, même les enfants gravement affectés peuvent tirer profit de l’éducation et de la rééducation pour renforcer leur indépendance.

En informant et en conseillant les parents, on pourra les aider à comprendre la situation de leur enfant, à appréhender son devenir et à gérer ses problèmes, car les soins apportés par des parents affectueux associés aux aides des structures publiques et privées, permettront aux enfants vivant avec ce handicap d’atteindre le maximum de leurs capacités, poursuit le communiqué.

Afin de joindre l’utile à l’agréable et au-delà de l’aspect médico-scientifique qui sera abordé lors de cette journée, de par la nature des communications et conférences-débats qui seront animés par d’éminents spécialistes, des responsables institutionnels et des acteurs associatifs, le tout étayé par des témoignages de parents d’enfants atteints par cet handicap, plusieurs activités parallèles figurent au programme de rendez-vous annuel qui en est à sa 3ème édition.

En effet, il est prévu un accueil des Associations de personnes handicapées et autres structures concernées par la condition des personnes souffrant d’IMC, pour leur permettre, d’exposer leurs réalisations et leurs projets à venir, et d’échanger avec les professionnels de la santé et des acteurs de la société civile. Des ateliers éducatifs et plusieurs activités ludiques sont également au programme en plus d’un spectacle de magie et marionnettes qui fera le bonheur des enfants.

Des artistes de renom, connus pour leur engagement pour la condition des personnes en situation de handicap, se prêteront volontairement à l’exercice de séances photos souvenirs et de signatures d’autographes, selon les organisateurs.

L’Hôpital accueillera une exposition collective d’œuvres d’art de peintres et sculpteurs nationaux et étrangers. La création en live d’une toile commémorative de la journée « handicap 2018 » sera assurée par des artistes talentueux.

LNT avec CdP