Du 26 octobre au 2 novembre 2023, l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC) abritera un événement en hommage à feu l’artiste Omar Afous (1949 – 2005). Cette manifestation culturelle et artistique, organisée par l’Association Atelier Athar Art avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication (Secteur de la Culture), et en partenariat avec le Conseil Communal de Casablanca et en coordination avec l’ESBAC, offrira un programme riche et varié en relation étroite avec l’œuvre d’Afous.

Le point d’orgue sera une exposition collective d’art plastique qui débutera le jeudi 26 octobre à partir de 17h30 et s’achèvera le 2 novembre. Un pavillon spécial accueillera les œuvres d’Omar Afous. Un autre sera dédié aux œuvres des artistes plasticiens amis du défunt et professeurs des filières arts plastiques des lycées Al-Khansaa et Jaber Ben Hayane. Parmi ces artistes figurent Hassan Moukdad, Mohamed Bouziane, Mohamed Moussik, Mohamed Hamidi, Aziz Rokhsi , Said Housbane , Bouchaib Jalib and Mohammed Annabi . Un troisième pavillon spécial mettra en valeur les créations issues d’un atelier intitulé « Expression aux couleurs d’Afous », encadré par les plasticiens Said Jaidi and Mustapha Ghazlani.

L’inauguration de cette cérémonie –hommage collectif- , animée par le critique d’art Abdallah Cheikh, prévoit également une présentation d’un documentaire audiovisuel retraçant la dernière exposition d’Omar Afous intitulée «Gouttes De Lumière» à Rabat en1998. La monographie «Artiste Omar Afous : Le Sultan de la Lumière», écrite par Brahim El Haissan, sera également signée lors de cette cérémonie en hommage à l’artiste disparu.

Le 27 octobre 2023, une table ronde animée par le chercheur esthétique Mohamed Chiguer se tiendra autour de l’œuvre picturale d’Omar Afous. Des critiques et des chercheurs tels que Benyounes Amirouche , Hassan Moukdad , Chafik Ezzouguari , Driss Kattir, Hassan Lagdach et Mohammed El Wadi, Ahmed Rachidy participeront à cet échange enrichissant.

Cet événement, occasion de plonger au cœur de l’univers artistique d’Omar Afous, rendra un vibrant hommage à l’artiste disparu en mettant en lumière son héritage artistique exceptionnel et enrichira les visiteurs d’une expérience culturelle unique. Les critiques et chercheurs présents mettront à la disposition de chacun leurs connaissances et leur expertise afin d’analyser en profondeur les différentes dimensions esthétiques, conceptuelles et techniques qui caractérisent les créations d’Afous. Cdp

Partagez cet article :