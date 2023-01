L’Autorité Marocaine du Marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mardi, la recevabilité du projet d’Offre publique d’achat (OPA), initié par Holmarcom Finance Company et AtlantaSanad sur les actions Crédit du Maroc au prix unitaire de 502 dirhams.

« Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a examiné le projet d’Offre Publique d’Achat obligatoire (OPA) visant les actions de la banque Crédit du Maroc déposé en date du 09 Décembre 2022 par Holmarcom Finance Company et AtlantaSanad », indique un communique de l’Autorité.

En conséquence de ce dépôt, l’AMMC a demandé, selon les dispositions de l’article 30 de la loi susmentionnée, à la Bourse de Casablanca de procéder à la suspension de la cotation des titres Crédit du Maroc, précise l’AMMC.

« Le 6 décembre 2022, la société Holmarcom Finance Company et sa filiale AtlantaSanad, présumées agir de concert au sens de l’article 10 de la loi 26-03 précitée, ont acquis respectivement 50,9% et 12,8% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc », explique le communiqué.

Ainsi, l’acquisition précitée a engendré le franchissement par lesdites sociétés du seuil des 40% des droits de vote de Crédit du Maroc rendant obligatoire le dépôt d’une offre publique d’achat sur cette dernière conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 26-03 précitée, note-t-on.

Le calendrier définitif de l’opération qui « sera fixé ultérieurement » doit être préalablement validé par la Bourse de Casablanca, fait savoir l’AMMC.

L’AMMC demandera à la Bourse de Casablanca de reprendre la cotation de la valeur de Crédit du Maroc le 19 janvier courant, note la même source.

LNT avec MAP

