Holmarcom et la Société financière internationale (IFC) ont élargi leur partenariat pour renforcer l’accès au financement et à l’assurance en Afrique. « Holmarcom a conclu avec IFC un accord en vertu duquel cette institution acquiert une participation minoritaire dans Holmarcom Finance Company (HFC), à hauteur de 1,35 milliard de dirhams (équivalent à 135 millions de dollars) », indiquent HFC et IFC dans un communiqué conjoint. A l’issue de cette opération, sous réserve d’obtenir les autorisations réglementaires requises, le Groupe Holmarcom restera détenteur d’une participation majoritaire dans le capital de HFC, fait savoir la même source.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un partenariat solide entre Holmarcom et IFC, qui a débuté en 2021 avec la prise de participation de IFC dans le capital de Holmarcom Insurance Activities (HIA), filiale de HFC dédiée aux activités assurance du Groupe. Le nouvel investissement prévoit l’extension de cette participation à l’échelle globale de HFC, témoignant de la volonté d’IFC d’accompagner le développement de l’ensemble des activités du pôle financier du Groupe Holmarcom qui a élargi son périmètre au secteur bancaire après l’acquisition de Crédit du Maroc.

Accompagnant le développement des services financiers au Maroc depuis plus de 50 ans, Holmarcom déploie aujourd’hui une présence importante dans ce secteur par le biais de Holmarcom Finance Company qui a construit un pôle financier intégré avec une vocation panafricaine.

Les ambitions de croissance de ce pôle s’articulent autour du renforcement de la position de ses filiales dans le secteur des assurances et le secteur bancaire, la diversification de ses métiers financiers et l’accélération de son expansion en Afrique subsaharienne.

L’entrée d’IFC dans le tour de table de HFC a pour objectif d’accompagner ses ambitions de croissance tant sur le marché marocain que sur les marchés subsahariens majeurs, tout en contribuant à soutenir la croissance de l’assurance et améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier celles détenues par des femmes.

Par ailleurs, il appuiera le développement de projets verts, favorisant ainsi une transition vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement.

« Avec le soutien de IFC, nous sommes bien positionnés pour offrir des solutions impactantes au Maroc et au-delà, répondant aux besoins évolutifs de nos clients », a déclaré le PDG du Groupe Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, cité par le communiqué. Et d’ajouter : « Ce partenariat, qui reflète notre volonté commune de créer des opportunités de développement durable, marque une nouvelle étape stratégique pour HFC. En plus de soutenir nos ambitions de développement, IFC nous apportera son expertise pour accompagner l’évolution de notre gouvernance et notre politique ESG conformément aux standards internationaux ».

En effet, HFC bénéficiera d’un accompagnement conseil d’IFC visant à renforcer son cadre de gouvernance de la durabilité afin de mieux intégrer et piloter les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au niveau d’HFC et accélérer ainsi son soutien aux PME et aux projets climatiques. Pour sa part, le directeur du Groupe des institutions financières (FIG) de IFC pour l’Afrique, Aliou Maiga, a relevé que cet investissement souligne l’engagement de IFC à favoriser l’inclusion financière et la durabilité au Maroc et à travers l’Afrique. « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Holmarcom, qui s’aligne sur notre stratégie en Afrique visant à libérer de nouvelles opportunités pour les PME, les femmes entrepreneurs et la finance climatique, contribuant ainsi au développement économique inclusif du continent », a-t-il poursuivi. Au cours des trois dernières années, IFC a engagé et mobilisé plus d’un milliard de dollars au Maroc.

Pour la seule année fiscale 2024, l’institution a engagé environ 600 millions de dollars pour soutenir des secteurs clés au Maroc, contribuant ainsi au renforcement de la croissance économique et de la résilience.

LNT avec Map

