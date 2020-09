par AL |







HMD Global récolte 230 millions de dollars pour agrandir son offre 5G

HMD Global, le détenteur exclusif de la license Nokia sur les téléphones et tablettes, lève 230 millions de dollars auprès de plusieurs partenaires stratégiques. Le financement, l’un des plus importants levés en Europe cette année, inclut la participation de plusieurs entreprises mondiales dont Nokia Technologies, Google et Qualcomm.

Cet investissement permet à HMD Global de concrétiser sa vision stratégique à travers quatre objectifs majeurs à savoir : accélérer sa mission en faveur de smartphones 5G accessibles aux consommateurs du monde entier, en mettant l’accent sur des partenariats solides avec des opérateurs américains; poursuivre sa transition vers des offres numériques, et cela dans le contexte d’une nouvelle réalité post-COVID; renforcer sa position de leader avec un statut de fournisseur holistique de services mobiles.

L’entreprise ambitionne par ailleurs de développer sa présence sur les principaux marchés de croissance, parmi lesquels le Brésil, l’Afrique et l’Inde. Il est à noter que HMD Global est aujourd’hui actif sur 91 marchés dans huit régions du monde, à travers un réseau mondial de 250 000 points de vente au détail et plus de 240 millions de téléphones vendus depuis le lancement de ses opérations en 2016.

LNT