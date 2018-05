HEM Business School fête ses 30 ans, se développe et se diversifie…

Créée en 1988 par le Professeur Abdelali BENAMOUR, HEM est aujourd’hui forte de 30 ans d’expérience, de 5 campus HEM Business School à travers le Maroc, d’un institut des métiers « Med Métiers – L’institut Supérieur des Métiers Industriels » à Tanger, de plus de 1800 étudiants, de près de 5000 diplômés occupant des postes de responsabilités, voire de grands dirigeants – au Maroc et à l’étranger – dans divers secteurs, de plus de 170 professeurs et collaborateurs à temps plein, de plus de 300 professeurs vacataires nationaux et étrangers, de plus de 50 partenaires universitaires internationaux de haut niveau, de plus de 45 partenaires entreprises officiels (nationales et multinationales), d’un centre de recherche appliqué créé il y a 10 ans avec une logique de partage et de diffusion de la connaissance à travers la plateforme électronique « www.economia.ma » accessible à tous et unique au Maroc, d’une portée citoyenne très développée à travers de nombreuses manifestations socio-culturelles ainsi que d’une Fondation très riche en activités et en partage des savoirs.

Pour rappel, IFC – International Financial Corporation (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale, est actionnaire du Groupe HEM depuis 2014. HEM est, à ce jour, le premier et unique investissement de IFC – Banque Mondiale dans l’éducation privée au Maroc.

HEM est, depuis tout récemment, désormais reconnue par l’Etat marocain et ce, en tant qu’entité unique ; cela concerne, par conséquent, l’ensemble de ses Campus. Cette Reconnaissance vient aujourd’hui confirmer 3 éléments :

1. La reconnaissance du monde de l’entreprise dont l’appréciation est la plus pertinente pour une business school ; celle-ci a d’ailleurs été récemment confortée par le Baromètre DIORH – Campus Mag en 2017 plaçant HEM comme Business School privée N°1 au Maroc aussi bien dans le classement de notoriété que dans le classement global.

2. La reconnaissance de l’international matérialisée par la cinquantaine d’établissements d’enseignement supérieur étrangers de prestige partenaires de HEM et les doubles diplomations proposées depuis de nombreuses années.

3. La reconnaissance des pairs incluant celle de notre Ministère et des responsables d’établissements et d’universités publiques.