L’économie marocaine a enregistré une croissance notable au troisième trimestre de 2023, avec un taux de croissance économique s’élevant à 2,8%, comparativement à 1,7% durant la même période en 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette croissance a été principalement stimulée par l’amélioration des activités non agricoles, qui ont connu une hausse de 2,7%, ainsi que par une augmentation significative dans le secteur agricole de 5,7%. En particulier, la valeur ajoutée du secteur primaire a connu une augmentation notable de 8,9%, marquée par une hausse dans l’agriculture et la pêche.

Le secteur secondaire a également affiché une progression, avec une augmentation de 0,5% dans sa valeur ajoutée, principalement due à des hausses dans les sous-secteurs de l’électricité, de l’eau, des industries de transformation, et du bâtiment. Toutefois, un ralentissement a été observé dans le secteur tertiaire, avec un taux d’accroissement passant de 5,9% à 3,1%, malgré l’amélioration dans certains domaines comme les services immobiliers et le commerce.

La demande intérieure a été un moteur clé de cette croissance, enregistrant une augmentation de 4%, contribuant ainsi significativement à l’économie nationale. Les dépenses de consommation des ménages et des administrations publiques ont vu des hausses respectives, contribuant positivement à la croissance économique. Parallèlement, l’investissement brut a connu une forte hausse, passant d’une baisse de 6,6% à une augmentation de 11,6%.

Sur le plan financier, l’épargne nationale a atteint 28,3% du PIB, en hausse par rapport à 27,4% l’année précédente. Cette augmentation est attribuée au ralentissement de la consommation finale nationale en valeur et à la hausse de 7,6% du PIB aux prix courants. En dépit d’une baisse des revenus nets reçus du reste du monde, le revenu national brut disponible a progressé de 6,6%. L’investissement brut a représenté 30,7% du PIB, et le besoin de financement de l’économie nationale a connu un allégement significatif.

Les échanges extérieurs de biens et services ont enregistré des ralentissements dans leurs taux de croissance, avec les importations et les exportations affichant des augmentations moins importantes par rapport à l’année précédente. En conclusion, bien que l’économie marocaine ait montré des signes de robustesse et de croissance au troisième trimestre de 2023, certains secteurs ont connu un ralentissement, et les échanges extérieurs ont eu une contribution négative à la croissance globale.

LNT

