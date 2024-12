L’économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 1.463,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse de 10% par rapport à 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le secteur des sociétés (financières et non financières), premier producteur de la richesse nationale, a affiché une contribution au PIB de 45,1%, précise le HCP qui vient de publier une note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2023.

Le secteur des administrations publiques, s’est établie à 15,2% du PIB au lieu de 16,3% l’année dernière, fait savoir la même source, notant que la participation des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) s’est située à 29,6% du PIB au lieu de 28,6% une année auparavant.

Les impôts nets de subventions sur la production et les importations, ont enregistré un gain de 0,5 point par rapport à 2022 pour atteindre 10,1% du PIB.

Concernant le Revenu National Brut Disponible (RNBD), il a connu une hausse de 9,7% en 2023 pour se situer à 1.575,6 MMDH. Cette évolution est due à la hausse de 10,5% du revenu brut des sociétés (financières et non financières), de 9,7% pour les ménages et ISBLSM et de 8,9% pour les administrations publiques.

Ainsi, les contributions des secteurs institutionnels au RNBD se sont situées à 64,3% pour les ménages et les ISBLSM, 19,6% pour les administrations publiques et 16,1% pour les sociétés (dont 2% pour les sociétés financières).

Le revenu disponible brut (RDB) des ménages a augmenté de 9,6 % en 2023 pour atteindre 996 MMDH, contre une hausse de 4,6 % enregistrée en 2022. La rémunération des salariés a contribué à hauteur de 45 % à ce revenu, avec une progression de 5 %.

Le revenu mixte, incluant l’excédent brut du service de logement, a représenté 40 % du RDB des ménages et a connu une évolution de 14 %.

Par ailleurs, les revenus de la propriété nets ont enregistré une forte progression de 26%, ces revenus ajoutés aux prestations sociales et autres transferts nets ont contribué de 31,9% au RDB des ménages.

Toutefois, les impôts sur le revenu et le patrimoine, constitués principalement des impôts sur les salaires, et les cotisations sociales ont contribué négativement de 16,9% à la formation du revenu disponible des ménages.

La dépense de consommation finale des ménages a absorbé 88,9% du revenu disponible brut des ménages. Ainsi, le taux d’épargne des ménages s’est situé à 11,4%.

De leur côté, les transferts sociaux en nature ont évolué de 4,1% contre 5,7% en 2022. Par conséquent, la consommation finale effective des ménages a atteint 1.008,3 MMDH contre 934,3 MMDH l’année précédente.

Par habitant, le revenu disponible des ménages a atteint 26.903 dirhams en 2023 au lieu de 24.791 dirhams en 2022 enregistrant ainsi une hausse de 8,5%. Suite, à l’évolution de 6,1% de l’indice général des prix à la consommation atteint en 2023, le pouvoir d’achat des ménages s’est amélioré de 2,4 points après une baisse de 3 points enregistrée en 2022.

LNT avec Map

Partagez cet article :