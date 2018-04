PARTAGER HCP : Le système de retraite couvre seulement 20% des actifs

Le système de retraite couvre deux actifs occupés âgés de 15 ans et plus sur dix, avec d’importantes disparités entre milieu de résidence et régions, a indiqué le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le taux de couverture des actifs occupés âgés de 15 ans et plus par le système de retraite atteint 21% au niveau national, 33% en milieu urbain et 6% en milieu rural, a précisé le HCP dans une note sur les principaux résultats relatifs aux nouvelles thématiques couvertes par l’enquête nationale sur l’emploi en 2017.

Les données de cette enquête ont fait ressortir que la moitié des régions affiche un taux de couverture inférieur à la moyenne nationale, alors que la région de Dakhla-Oued Eddahab enregistre le taux le plus élevé (43,7%), suivie Laayoune-Sakia El Hamra (37,8%), Casablanca-Settat (31,7%) et Rabat-Salé-Kénitra (25,8%).

Le taux de couverture du système de retraite s’établit presque au même niveau, aussi bien pour les actifs occupés masculins que féminins, soit respectivement 20,5% et 21,8%, a relevé la même source, ajoutant que selon l’âge, ce taux passe de 13,2% pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans à 23,2% pour les actifs adultes âgés de 30 ans et plus.

Par ailleurs, le HCP a fait savoir que ce taux connait, à l’échelle nationale, une augmentation substantielle selon le niveau de diplôme, de 8,3% pour les actifs n’ayant aucun diplôme, à 22,3% pour ceux ayant un diplôme de niveau moyen, pour culminer à 71,6% pour les diplômés du niveau supérieur.

Au niveau national, le taux de couverture du système de retraite varie considérablement selon le secteur d’activité économique, passant de 4,5% parmi les actifs exerçant dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, à 8,8% dans les BTP, puis à 33% dans les services, pour atteindre 36,9%, comme valeur maximale, dans le secteur de l’industrie y compris l’artisanat.

L’enquête nationale sur l’emploi qui, à partir de 2017, adopte un nouvel échantillon élargi de 60.000 à 90.000 ménages, introduit de nouvelles thématiques dans son champ d’investigation et intègre les nouvelles nomenclatures d’activités, de professions et de diplômes élaborées par le HCP sur la base des classifications internationales et adaptées à la réalité nationale en concertation avec les différentes institutions concernées.

LNT avec MAP