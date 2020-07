PARTAGER HCP : Sans surprise, la confiance des ménages en baisse

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est situé à 65,6 points au T2-2020 contre 75,7 points enregistrés le trimestre précédant et 74,9 points durant la même période un an auparavant, enregistrant ainsi son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cet indice dont les composantes portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière fait état d’une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, indique le HCP dans une note d’information sur les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages au T2-2020.

En effet, poursuit la même source, quelque 50,3% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, près de 24,2% un maintien au même niveau et environ 25,5% une amélioration, notant que le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 24,8 points, contre moins 19,8 points au trimestre précédent et moins 25,4 points au même trimestre de l’année passée.

Au cours des 12 prochains mois, 42,4% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 26,6% à un maintien au même niveau et 31,0% à une amélioration, relève le HCP, ajoutant que le solde d’opinion relatif à cet indicateur atteint son niveau le plus bas depuis le 2ème trimestre de 2016 avec moins 11,4 points en dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il enregistrait moins 4,6 points et 4,7 points respectivement.

Parallèlement, ladite note fait ressortir qu’au T2-2020, une proportion de 82,7% contre 7,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, indiquant que le solde d’opinion est resté ainsi négatif à -75,2 points, contre -70,8 points un trimestre auparavant et -76,9 points un an auparavant.

S’agissant des achats de biens durables, 76,1% contre 8,1% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables, précise le HCP, faisant remarquer que le solde d’opinion de cet indicateur atteint son niveau le plus bas, depuis le début de l’enquête en 2008, avec moins 68 points contre moins 32,6 points le trimestre précédent et moins 41,4 points le même trimestre de l’année 2019. Par ailleurs, la note indique qu’au T2-2020, quelque 61% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 34,5% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 4,5% affirment épargner une partie de leur revenu, ajoutant que le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à -30,0 points contre -27,7 points le trimestre précédent et -30,8 points une année auparavant.

Pour ce qui est de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 38% contre 11% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de -27 points contre -22,9 points au trimestre précèdent et -24,2 points au même trimestre de l’année précédente.

S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 25,9% contre 21,3% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière. Le solde d’opinion de cet indicateur enregistre, pour la première fois depuis le début de l’enquête, un niveau négatif en passant à moins 4,6 points contre 8,5 points un trimestre auparavant et 18,3 points un an auparavant.

L’enquête fournit également des données trimestrielles sur la perception des ménages relatives à d’autres aspects des conditions de vie. Il s’agit en particulier de la capacité des ménages à épargner et de l’évolution des prix des produits alimentaires.

LNT avec MAP