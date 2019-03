PARTAGER HCP : La production industrielle globalement en hausse

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 3,6% au cours du quatrième trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017.

Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production des «industries alimentaires» de 4,9%, de celui des «industries chimiques» de 3,4%, de celui des «articles d’habillement et fourrures» de 7,8%, de celui de l’«industrie automobile» de 10,8%, de celui de « l’édition et de l’imprimerie » de 12,3%, de celui de l’ «industrie textile » de 2,3% et de celui des «autres matériels de transport » de 8,9%.

En revanche, l’indice de la production a enregistré une baisse des «autres produits minéraux non métalliques» de 4,4% avec une diminution de l’indice de la de la production du ciment de 6,2%, de celui des «produits métalliques» de 10,1%, de celui du « papier et carton » de 7,4%, de celui des « cuirs, articles de voyage et chaussures » de 27,3%, de celui des «machines et équipements » de 3,5% et de celui des « produits du travail du bois » de 4,3%.

Par ailleurs, l’indice de la production minière a enregistré une hausse de 0,4%, résultant de l’augmentation de l’indice de la production des « produits divers des industries extractives » de 0,4% et de celui des « minerais métalliques » de 1,7%.

Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une hausse de 7,5%.

Les indices de la production de l’ensemble des secteurs sus-indiqués auront ainsi enregistré, en 2018 par rapport à 2017, une augmentation de 3,2% pour l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole, de 6,5% pour l’énergie électrique et de 4,3% pour les mines.

LNT avec CdP