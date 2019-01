PARTAGER HCP : L’indice des prix à la production industrielle en légère hausse

L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois de décembre 2018 par rapport au mois de novembre 2018. Cette hausse est la résultante de :

– la hausse des prix des «Industries alimentaires» de 0,9%, de l’«Industrie d’habillement» de 0,5%, de la «Fabrication de textiles» et du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» de 0,2% et de la «Fabrication de machines et équipements» de 0,1%;

– la baisse enregistrée dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 0,3% et de la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» de 0,1%.

Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de décembre 2018.

LNT avec CdP