Le Haut-Commissariat au Plan a publié les données relatives à l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de janvier 2025. L’indice a enregistré une hausse de 0,8 % par rapport au mois précédent, reflétant principalement l’augmentation de 1,6 % des prix des produits alimentaires, tandis que les prix des produits non alimentaires sont restés stables.

La hausse des produits alimentaires entre décembre 2024 et janvier 2025 concerne principalement les « poissons et fruits de mer » (+6,0 %), les « légumes » (+4,7 %), les « viandes » (+2,0 %), les « fruits » (+1,6 %), le « lait, fromage et œufs » (+0,6 %) et le « café, thé et cacao » (+0,5 %). En revanche, les prix des « eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes » ont diminué de 0,5 %. Du côté des produits non alimentaires, la principale augmentation concerne les « restaurants et cafés » avec une hausse de 0,3 %.

Les variations régionales de l’IPC montrent des hausses plus marquées dans certaines villes. Les augmentations les plus importantes ont été observées à Settat (+1,5 %), suivie de Safi (+1,3 %), Tétouan, Guelmim et Al-Hoceima (+1,1 % chacun). D’autres hausses ont été enregistrées à Kénitra et Marrakech (+1,0 %), Meknès et Errachidia (+0,9 %), Tanger et Beni-Mellal (+0,8 %), Fès et Oujda (+0,7 %) et Agadir (+0,6 %). En revanche, une baisse de 0,5 % a été constatée à Laâyoune.

Sur une base annuelle, l’IPC a progressé de 2,0 % par rapport à janvier 2024. Cette augmentation résulte de la hausse de 3,3 % de l’indice des produits alimentaires et de 1,1 % pour les produits non alimentaires. Parmi ces derniers, les variations vont d’une baisse de 2,7 % pour le « transport » à une augmentation de 3,6 % pour le « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ».

L’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et ceux à tarifs réglementés, a connu une augmentation de 0,2 % sur un mois et de 2,4 % sur un an.

