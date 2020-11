PARTAGER HCP : L’économie marocaine a perdu 581.000 postes d’emploi en une année

L’économie marocaine a perdu 581.000 postes d’emploi entre le troisième trimestre de 2019 et la même période de 2020, contre une création de 143.000 postes, une année auparavant, selon le Haut commissariat au Plan (HCP).

« Le volume de l’emploi a baissé de 581.000 postes, suite à une perte de 237.000 postes en milieu urbain et une perte de 344.000 en milieu rural », précise le HCP dans une note d’information relative à la situation du marché du travail au T3-2020.

Par type d’emploi, 421.000 emplois rémunérés ont été perdus, résultat d’une perte de 226.000 en milieu urbain et de 195.000 en milieu rural, relève la note, faisant observer que l’emploi non rémunéré a régressé de 160.000 postes, conséquence d’une perte de 149.000 en zones rurales et de 11.000 emplois en zones urbaines.

Entre le T3-2019 et la même période de 2020, le taux d’activité a baissé, au niveau national, de 44,9% à 43,5%, alors qu’il a baissé de 50,8% à 48,0% en milieu rural et de 41,7% à 41% en milieu urbain. L’écart entre hommes et femmes a atteint 52,1 points, avec des taux d’activité respectifs de 69,9% et de 17,8%.

De son côté, le taux d’emploi a baissé de 40,7% à 37,9% au niveau national, alors qu’il a connu une baisse de 2,1 points en milieu urbain et de 3,7 points en milieu rural, fait savoir le HCP, notant que l’écart entre hommes et femmes a atteint 47,2 points avec des taux d’emploi respectifs de 61,9% et de 14,7%.

LNT avec CdP