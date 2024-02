Entre 2022 et 2023, l’économie nationale a connu une réduction nette de l’emploi de 157 000 postes, marquée par une disparité régionale avec une perte de 198 000 emplois en milieu rural contre une création de 41 000 emplois en milieu urbain. Cette évolution s’inscrit dans un contexte où, l’année précédente, le marché du travail avait déjà subi une perte de 24 000 emplois. Les secteurs des BTP, des services, et de l’industrie, incluant l’artisanat, ont contribué positivement à l’emploi, en créant respectivement 19 000, 15 000, et 7 000 nouveaux postes. À l’opposé, le secteur de l’agriculture, de la forêt et de la pêche a enregistré une perte significative de 202 000 emplois.

Le chômage a suivi une tendance à la hausse, avec une augmentation de 138 000 personnes pour atteindre un total de 1 580 000 chômeurs au niveau national, faisant monter le taux de chômage de 11,8% à 13%. Cette augmentation a été plus marquée en milieu urbain. Les jeunes de 15 à 24 ans, les diplômés, et les femmes ont été particulièrement touchés par cette hausse du chômage.

Parallèlement, le sous-emploi a également augmenté, passant de 972 000 à 1 043 000 personnes, avec une hausse du taux de sous-emploi de 9% à 9,8% au niveau national. Cette augmentation concerne tant le milieu urbain que le milieu rural.

Le taux d’activité, qui mesure la proportion de personnes actives (travaillant ou cherchant un emploi) dans la population en âge de travailler, a baissé de 0,7 point pour s’établir à 43,6%, résultat d’un accroissement de la population en âge d’activité et d’une légère réduction de la population active. La baisse du taux d’activité et du taux d’emploi a été plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain.

Le paysage de l’emploi par secteur montre que les services et l’agriculture restent les principaux employeurs, bien que le premier ait créé des emplois et le second en ait perdu significativement. L’emploi rémunéré a augmenté dans les services et le BTP, tandis que l’emploi non rémunéré a fortement reculé, notamment en agriculture.

Au niveau régional, cinq régions concentrent plus de 70% des actifs, avec Casablanca-Settat en tête. Le chômage varie significativement d’une région à l’autre, avec des taux particulièrement élevés dans les régions du Sud et de l’Oriental, tandis que Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima affichent les taux les plus bas.

