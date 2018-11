PARTAGER Le chômage en baisse au 3ème trimestre, selon le HCP

Selon une note du HCP, l’économie marocaine a créé 122.000 postes d’emploi entre le troisième trimestre de l’année 2017 et la même période de 2018, dont 4.000 en milieu rural.

98.000 emplois ont été créés par les services, 19.000 par l’industrie y compris l’artisanat et 9.000 par l’agriculture, forêt et pêche. En revanche le secteur des BTP en a perdu 4.000.

Ainsi, le nombre total des chômeurs s’est établi, entre les deux périodes, à 1.172.000 chômeurs enregistrant une baisse de 64.000 personnes dont 35.000 en milieu rural.

Le taux de chômage est ainsi passé de 10,6% à 10% et reste élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (27,5%), les femmes (13,8%) et les diplômés (17,1%).

D’après le HCP, près de 6 chômeurs sur 10 (57%) sont à la recherche de leur premier emploi, 2 sur 3 sont en situation de chômage depuis une année ou plus et un peu plus du quart (26,8%) se sont retrouvés dans cette situation suite au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement employeur.

De son côté, la population sous-employée s’est établie au troisième trimestre de 2018 à 1.022.000 personnes, passant de 9,9% à 9,7% au niveau national ; de 8,3% à 8,2% en milieu urbain et de 11,8% à 11,6% en milieu rural.

Parmi les 1.022.000 personnes en situation de sous emploi, 83,5% exercent un emploi rémunéré (82,6%parmi les hommes et 90% parmi les femmes).

Il ressort du rapport du HCP que l’offre d’emploi est toujours concentrée dans 5 régions du Royaume. En effet, 72,8% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus se trouvent à Casablanca-Settat (22,6%), Marrakech-Safi (13,9%), Rabat-Salé-Kénitra (13,3%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,1%) et Fès-Meknès (11,9%).

Paradoxalement, 71,5% des chômeurs sont concentrés dans cinq régions àa savoir Casablanca-Settat qui compte 24,4% de chômeurs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (16,1%), de Fès-Meknès (10,2%), de Marrakech-Safi (9,2%) et de l’Oriental (11,6%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions de Laayoune-Sakia El Hamra avec 19,4%, de Guelmim-Oued Noun (17,3%), de l’Oriental (17,3%) et d’Eddakhla-Oued Eddahab (13,1%). En revanche, les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Marrakech-Safi et de Béni Mellal-Khénifra avec respectivement 6,8% et 4,9%.

Par ailleurs, le taux de sous emploi dépasse la moyenne nationale (9,7%) au niveau de Béni Mellal-Khénifra avec 15,6%, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (15,1%), de l’Oriental (12,9%), et d’Eddakhla-Oued Eddahab (11,5%). Les taux les plus faibles sont relevés dans les régions de Drâa-Tafilalet (4,4%) et Guelmim-Oued Noun (1,1%).

LNT