HCLTech, acteur majeur de la technologie mondiale a annoncé le lancement de son Centre de Livraison Mondial (GDC) à Rabat. Ce centre représente la première implantation de HCLTech sur le territoire marocain, dans le but de se rapprocher de ses clients internationaux.

Le GDC fournira des projets de transformation en utilisant les domaines d’expertise d’HCLTech, tels que le numérique, l’ingénierie, le cloud, l’IA et les logiciels. Cette initiative renforce les centres de livraison nearshore déjà existants de HCLTech, qui emploient plus de 23 000 collaborateurs dédiés à des projets de transformation numérique pour des grandes entreprises mondiales.

Cette inauguration fait suite à la signature d’un accord entre HCLTech et le gouvernement marocain en 2022 pour investir dans le secteur technologique du pays. La qualité des talents disponibles et la situation géographique avantageuse du Maroc en font un emplacement idéal pour HCLTech.

L’investissement de HCLTech contribuera à dynamiser l’écosystème technologique local en s’engageant à former les talents de demain dans les domaines des STIM et à favoriser leur intégration dans le secteur technologique en pleine expansion. Les collaborateurs de HCLTech bénéficieront également d’opportunités de développement et de formation grâce à l’interaction avec une main-d’œuvre mondiale diversifiée présente dans 60 pays.

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques a exprimé sa satisfaction quant à l’établissement de HCLTech au Maroc, soulignant que cela contribuera à la croissance du secteur des technologies de l’information et de l’externalisation, offrant ainsi des opportunités aux jeunes talents locaux.

