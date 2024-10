Le Maroc, qui a réalisé des progrès tangibles dans le renforcement du système des droits de l’Homme, a fait de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans divers domaines une priorité nationale, a souligné, lundi à Salé, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

S’exprimant lors d’un atelier sur « la promotion de la culture de l’égalité entre les sexes auprès de la jeunesse arabe », initié par l’Organisation de la femme arabe (OFA), en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), Mme Hayar a indiqué que le Royaume, qui a ouvert plusieurs chantiers en matière de législation et de politiques publiques, a toujours mis l’accent sur la promotion du statut de la femme marocaine et son accès à tous les domaines, son intégration dans le processus de développement durable et sa participation à la prise de décision.

Selon la ministre, de nombreux chantiers structurels lancés au Maroc attestent de la forte volonté politique au plus haut niveau pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes à travers la promulgation de plusieurs textes de loi relatifs à la question de l’égalité et la lutte contre la discrimination.

A cet égard, elle a rappelé que la création de nombreuses instances œuvrant dans le domaine de l’égalité des sexes et de l’implication des jeunes dans la vie publique et associative vise à mettre en exergue leur rôle vital dans l’instauration d’un changement positif dans les mentalités et les pratiques sociales, ainsi que dans la lutte contre les stéréotypes qui perpétuent la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles.

En outre, Mme Hayar a relevé que le Maroc, à l’instar des autres pays du monde, accorde une grande importance au rôle des jeunes, femmes et hommes, dans la construction de l’avenir, soulignant que le Royaume a œuvré pour renforcer leur participation au développement économique, social, culturel et politique.

Pour sa part, la directrice générale de l’Organisation de la femme arabe, Fadia Kiwan, a salué l’expérience marocaine en matière d’autonomisation et de protection de la femme et les efforts et initiatives entrepris par le Royaume pour améliorer le statut de la femme à la faveur d’importantes réformes législatives, politiques et sociales lancées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans son allocution, Mme Kiwan a souligné que le Maroc, un pays pionnier dans la promotion du statut de la femme dans la région arabe, s’est doté d’une vision intégrée et de politiques publiques pérennes en matière de promotion des droits de la femme.

S’agissant de la situation des femmes dans les pays arabes, la directrice générale de l’OFA a fait remarquer que les gouvernements font de grands efforts, mais il reste encore un long chemin avant d’atteindre l’égalité des sexes.

De son côté, Anitta Funk, directrice du projet WoMENA, financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre par l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), a indiqué que malgré les progrès accomplis, des défis subsistent dans certains pays arabes, notamment en ce qui concerne les perceptions culturelles qui limitent le rôle des femmes dans la société et affectent l’accès des filles à l’éducation dans les zones rurales.

Au niveau de la représentation politique et de la vie économique, la présence des femmes reste encore faible dans certains pays de la région arabe, a noté Mme Funk, soulignant l’importance d’une volonté politique et de mécanismes juridiques et législatifs qui garantissent l’égalité des chances pour les femmes et les hommes et renforcent le rôle des femmes dans les affaires publiques.

L’atelier, qui se poursuit jusqu’au 24 octobre, se concentrera sur des sujets tels que « le rôle des médias dans la promotion d’une image positive des femmes », « la violence à l’égard des femmes et ses impacts sur la famille et la société » et « l’enseignement et l’éducation au changement ».

LNT avec Map

