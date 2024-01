Le nombre des enfants en situation de handicap scolarisés est passé de 16.000 en 2021 à 26.000 en 2023, grâce au programme de qualification scolaire, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

En réponse à une question lors de la séance des question orales à la Chambre des Conseillers sur « les mesures gouvernementales pour la mise en oeuvre d’une nouvelle génération de prestations sociales au profit des personnes en situation de handicap », présentée par le groupe du Rassemblement national des Indépendants, Mme. Hayar a indiqué que le bilan enregistré au titre de la promotion de la scolarisation des enfants en situation de handicap est le fruit du soutien conséquent engagé par le gouvernement en la matière et qui s’élève à 500 million de dirhams.

Concernant les activités génératrices de revenu au profit des personnes en situation de handicap, Mme.Hayar a indiqué que le nombre des projets est passé de 400 à 1.830, à la faveur de l’appui apporté conformément aux Hautes orientations Royales et en application des engagements du gouvernement, notant qu’un mémorandum d’entente avec le secteur privé a été signée le 19 décembre pour la mise en oeuvre de la loi 97.13. De même, une attention particulière a été portée au cadre conventionnel liant l’Etat et le secteur privé, a-t-elle noté. La ministre s’est félicitée, par ailleurs, du partenariat établi avec le ministère de l’industrie et du commerce, relevant que 200 postes dans le secteur privé ont été consacrés aux personnes en situation de handicap.

