Hauteur, anticipation et patriotisme, les valeurs que porte le président Othman Benjelloun

Chaque année à pareille date, BMCE Bank Of Africa donne rendez-vous aux journalistes et aux analystes financiers pour la traditionnelle présentation des résultats du Groupe. Une invitation toujours honorée par tous ceux qui connaissent et apprécient la place du Groupe BMCE Bank dans le système bancaire national, mais aussi son apport effectif au développement économique national et continental.

Cette réunion a permis au haut management du groupe de fournir une foule d’informations et de données chiffrées qui seront présentées dans un article à suivre, mais on ne saurait évoquer BMCE Bank Of Africa sans aborder en premier les déclarations de son emblématique président, M. Othman Benjelloun.

En effet, le Président-Directeur général du Groupe BMCE Bank a initié son propos par un bilan des avancées et progrès du groupe depuis sa privatisation intervenue en 1995. Et si le métier de la banque se porte bien, dixit M. Othman Benjelloun, il faut également afficher la satisfaction que BMCE, depuis sa privatisation, il y a vingt-trois années, a vu ses fondamentaux afficher une croissance annuelle à deux chiffres, se démultipliant ainsi de cinq à dix fois !

Le président Benjelloun a également exprimé sa fierté de voir le groupe qu’il dirige se positionner comme une référence en termes de gouvernance et de solidité financière, contribuant ainsi efficacement au financement de chantiers structurels et accompagnant de grands groupes nationaux tel l’OCP.

Abordant les constantes qui permettent au Groupe BMCE Bank d’avancer et de performer, le président Benjelloun a évoqué les valeurs fortes et pérennes impulsées par SM le Roi Mohammed VI et l’action permanente de la Monarchie en faveur de la stabilité, la modernité et l’ouverture du Maroc.

Comment ne pas d’ailleurs apprécier ces constantes porteuses de progrès et de succès alors que l’environnement du Royaume se caractérise par les difficultés que vivent plusieurs composantes de l’ensemble maghrébin, par les crises et conflits qui secouent plusieurs régions du bassin méditerranéen et que l’Europe continentale est prise d’assaut par des mouvements populistes ?

Quant à l’Afrique, le continent de prédilection du Chairman Benjelloun, celui-ci relèvera que si la population africaine s’établira à 2,5 milliards d’âmes en 2050, notre continent n’en recèle pas moins de ressources et potentialités quasiment infinies. Une projection qui concerne également la Chine, dont la croissance démographique sera sensiblement la même que celle de l’Afrique à la moitié de ce siècle et qui devrait d’ici là s’affirmer comme la première puissance économique mondiale.

Ces promesses et prémisses expliquent parfaitement le caractère stratégique que BMCE Bank Of Africa accorde au partenariat maroco-chinois et tout particulièrement à la joint-venture avec de grands opérateurs chinois pour le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, qui nécessitera 11 milliards de dollars d’investissements pour la création de 100 000 emplois sur une superficie de 2150 hectares et où vivront 300 000 habitants.

Le Royaume, résolument donc, sera de ceux qui participeront à la « Route de la Soie » que Pékin a déjà proposée à plus de 70 pays et BMCE Bank, en accord avec ces objectifs et ambitions, ouvrira en octobre prochain à Shanghai une banque ayant pour vocation de financer les Marocains en Chine et les Chinois en Afrique.



Afifa Dassouli