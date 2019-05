PARTAGER Hausse des prix de l’oignon, les explications du ministère de l’Agriculture

Dixit le ministère de l’Agriculture, la culture d’oignon d’hiver (oignon vert) est pratiquée essentiellement dans les zones pluviales (Bour) qui ont été impactées négativement par les faibles pluies notamment durant les mois de janvier et février. Durant cette période, les conditions climatiques défavorables ayant sévi dans les zones de production de l’oignon d’hiver notamment dans la Chaouia et Doukkala et dans une moindre mesure dans le Saiss et Zaer ont été à l’origine d’une baisse de près de 33% de la production.

A souligner également que la commercialisation de l’oignon vert arrive à sa fin au mois de mai. Par ailleurs, le mois d’avril marque également la fin de la campagne de commercialisation et de stockage de l’oignon sec de la campagne écoulée et le démarrage de sa nouvelle récolte.

Etant donné que cette période coïncide cette année avec le début du mois de Ramadan 1440 où la demande des ménages augmente, le marché a connu une perturbation due au déséquilibre entre l’offre et la demande, ce qui a exercé une tension sur les prix qui affichent actuellement des niveaux de 5 à 6 Dhs/kg pour l’oignon frais soit une hausse de 50% par rapport à 2018.

La hausse est plus importante pour l’oignon sec qui arrive en fin de stocks avec des volumes très faibles sur le marché, ce qui a pour effet d’augmenter ses prix, soit entre 10 et 15 Dhs/kg.

Toutefois, il est prévu que les prix retournent à la normale avec l’entrée progressive de la production de l’oignon de la saison en cours et le tassement de la demande des ménages avec l’avancement du mois de Ramadan.

HZ