PARTAGER Hausse du gazole : Les routiers veulent rencontrer Amara

Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a affirmé qu’une réunion se tiendra en novembre prochain entre les transporteurs routiers des marchandises et le ministère de tutelle pour examiner l’augmentation du prix du gasoil et son impact négatif sur la compétitivité des entreprises du transport.

Cette décision a été prise lors d’une rencontre tenue mercredi entre le ministère et les représentants et professionnels de ce secteur, indique ce département dans un communiqué parvenu samedi à la MAP, précisant que lors de la prochaine réunion décidée après consultation des autres secteurs concernés, des propositions et des solutions seront présentées en réponse aux autres revendications des professionnels relatives au renouvellement du parc de camions et à l’élaboration d’un contrat programme.

La réunion de mercredi dernier, présidée par le secrétaire général du ministère, rappelle la même source, a été consacrée aux diverses contraintes qui entravent les activités des professionnels du secteur du transport de marchandises, notamment les camions de 3,5 à 18 tonnes.

Il a été également convenu de tenir, jeudi le 1er novembre, une réunion urgente avec les professionnels afin de discuter de la question du tonnage d’une catégorie de camions présentant certaines caractéristiques techniques.

Pour plus informations, le ministère appelle les professionnels à contacter ses directions régionales et provinciales, conclut la même source.

LNT avec Map