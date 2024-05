Selon un communiqué de presse de la CIMR, « suite à la réunion du Conseil d’Administration de la CIMR, tenue le lundi 29 avril 2024, Monsieur Khalid CHEDDADI a officiellement passé le flambeau à M. Hassan BOULAKNADAL en tant que Président Directeur Général de la CIMR. Le Conseil d’Administration a exprimé sa gratitude envers M. Khalid CHEDDADI pour sa contribution exceptionnelle et son dévouement tout au long de son mandat, et a réitéré sa confiance dans les compétences et la vision de M. Hassan BOULAKNADAL pour conduire la caisse vers de nouveaux succès ».

Cette transition marque, une nouvelle étape dans l’histoire de la CIMR, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à des réalisations futures prometteuses, poursuit le texte.

M. Hassan BOULAKNADAL a démarré son parcours professionnel dans le secteur privé dans le domaine de la gestion d’actifs au sein d’un grand groupe financier de la place au sein duquel il a assumé plusieurs responsabilités et mandats sociaux. Il a également été nommé en 2009 en tant que Directeur Général au Conseil Déontologique des Valeurs Immobilières (CDVM) actuellement Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMCC), fonction qu’il occupera jusqu’en 2016, où il été désigné Directeur Général de l’Office des Changes.

LNT avec CdP

