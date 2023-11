Le laboratoire d’innovation « Happy Smala » a présenté son nouveau programme « Impact Together » à Casablanca, avec pour mission de renforcer et promouvoir l’économie sociale en tant que moteur de création d’emplois et de valeur économique, sociale et environnementale dans la région MENA. En partenariat avec l’Association Européenne de Philanthropie d’Impact (EVPA) et bénéficiant du soutien financier de l’Union Européenne, le programme rassemble divers acteurs de l’entrepreneuriat social, de la finance, de la société civile et des représentants gouvernementaux. L’événement, axé sur le thème « Renforcer la finance à impact au Maroc, » vise à encourager la collaboration et le partage de connaissances entre les parties prenantes impliquées dans le développement de l’économie sociale au Maroc.

A cette occasion, Eric Asmar, directeur général de « Happy Smala », a indiqué que « grâce au partenariat avec EVPA et l’UE, nous visons à transformer l’économie sociale au Maroc, à travers le plaidoyer politique, le partage des connaissances, le renforcement des structures d’accompagnement, l’encouragement des porteurs d’initiatives à fort impact et la mise en réseau des acteurs afin d’augmenter la force de frappe de l’économie sociale marocaine ».

« Notre vision de l’économie sociale est plus large que la notion traditionnelle de l’économie sociale et solidaire. En effet, nous espérons élargir le champ et décloisonner le secteur de l’économie sociale, en y intégrant des coopératives et de la société civile, le secteur privé et en s’appuyant sur des acteurs à fort un impact social ou environnemental », a-t-il ajouté.

« Nous ne manquons pas de ressources au Maroc, mais d’un prisme d’impact et d’un moyen de se coordonner », a-t-il précisé. Les défis du crowdfunding au Maroc ont été précisés par Entissar El Mokhtar, Coordinatrice du projet. Tout d’abord, seuls quelques véhicules de financement ciblent les entrepreneurs sociaux ou les entreprises à impact. En raison du « déficit de financement évident », les entrepreneurs à impact dépendent largement des fonds des donateurs et souffrent d’un manque de modèles d’entreprise financièrement durables. Enfin, et ce propos a été repris par plusieurs entrepreneurs présents, la plupart des investissements privés à fort impact social ne sont pas locaux.

C’est pourquoi Happy smala a décliné une série de priorités pour adresser ces manquements. En premier lieu, il s’agirait de sensibiliser le public aux principes de l’entrepreneuriat social, mais également de fournir un accès à un financement, de renforcer la pertinence de ce financement, d’en augmenter l’impact social et de renforcer la capacité des fonds d’impact existants. Enfin, il faudrait développer de nouveaux véhicules de financement pour permettre l’accès à davantage de capitaux.

Les entrepreneurs sociaux qui se sont exprimés durant l’événement ont permis de recevoir de précieux retours d’expérience de la part d’acteur œuvrant dans le domaine depuis de nombreuses années. À titre d’exemple, Dr Mehdi Rais, Président d’Initiative Development Index, a détaillé ses difficultés à trouver un financement, expliquant qu’il est ardu de trouver des bailleurs de fonds nationaux, de leur faire comprendre ce que cela signifie d’investir dans une entreprise sociale, qui vise un impact social et non financier. La mobilisation de fonds publics plus facile, a-t-il expliqué, précisant toutefois qu’à son époque, la loi sur le crowdfunding n’était pas encore en place, et qu’il faisait face à un manque de structuration et de coordination du secteur, ainsi que des blocages réglementaires. Il a appelé à concevoir une diversité dans la création de valeur, qui serait « plurielle » et « adossée aux territoires et aux besoins des populations ».

Une nouvelle édition du baromètre du crowdfunding

En marge de cette rencontre a été présentée exclusivement la 3ème édition du « Baromètre du Crowdfunding Marocain 2021-2023 », réalisé par « Happy Smala » et reflétant uniquement les campagnes de dons. Ce document de référence livre l’état des lieux de l’utilisation de ce mode de financement pour des projets marocains sur une sélection de 10 plateformes locales et internationales entre juillet 2021 et aout 2023.

Il ressort du baromètre que le total des fonds collectés s’élève à 10,94 millions de dirhams (MDH) entre juin 2021 et août 2023, dont 4,55 MDH pour des campagnes « Projets » et 6,39 MDH pour des campagnes « Personnelles ».

Au total, 409 campagnes de collecte de dons ont été effectuées, totalisant 15.296 contributeurs, avec un don moyen de 716 dirhams.

En termes de réussite, l’enquête révèle que 28,5% des campagnes « Projets » ont atteint leurs objectifs de collecte, alors que les campagnes « Personnelles » ont affiché un taux de 12,8%.

Ce baromètre est une opportunité de mettre la lumière sur le financement collaboratif en tant qu’instrument financier à fort impact et un catalyseur pour le développement de l’entrepreneuriat social au Maroc.

Selim Benabdelkhalek

Partagez cet article :