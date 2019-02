PARTAGER « Happy Birthday »: Le New York Times démolit Facebook dans une vidéo

Voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre Facebook et le New York Times: le quotidien a décidé de fêter les 15 ans du réseau social avec une vidéo d’anniversaire au vitriol qui récapitule sans pitié scandales et bévues qui ont secoué le groupe.

« Bon anniversaire Facebook ! — 15 ans (lundi) et quelle aventure. Nous avons créé une vidéo d’amitié pour Mark Zuckerberg pour marquer ce jour », a tweeté la section « Opinion » du New York Times, qui a multiplié ces derniers mois les révélations embarrassantes pour le géant technologique.

Sur le site du journal, le titre de la vidéo à l’ironie cinglante est plus explicite: « Facebook a 15 ans: une amitié que personne n’a demandée ».

Musique guillerette, petits personnages animés attendrissants, textes défilant à l’adresse de l' »ami » Zuckerberg, la vidéo parodie les montages d’anniversaire que l’on peut publier sur le réseau social aux 2,3 milliards d’usagers.

La vidéo, qui dure moins de deux minutes, commence par, apparemment, féliciter Mark Zuckerberg pour avoir « inventé Facebook! ». Mais les choses se gâtent très vite: le panneau suivant précise entre parenthèses : « Tu sais, après que ton site qui servait à noter les étudiants sur leur physique a été fermé ».

Et tout est à l’avenant. Le New York Times passe tout en revue, au travers de remarques assassines et de coupures de presse: piratage, gestion des données personnelles, fausses informations, contenus haineux etc.

« Visiblement, tu aimes bien diffuser les données de tes utilisateurs » ou « Bon ben, en tout cas, tu t’es pas trop mal débrouillé » avec une fortune estimée à 55 milliards de dollars, font aussi partie des amabilités adressées par le New York Times au fondateur de Facebook.

Mark Zuckerberg a lancé Facebook le 4 février 2004 avec des camarades de l’Université d’Harvard.

LNT avec Afp