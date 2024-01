Trois questions à M. Gyu-Sok Lee, Responsable Sales Zone Afrique du Nord chez Hankook

iON est une gamme de pneumatiques développée par Hankook pour répondre aux besoins spécifiques des véhicules électriques haute performance, qui sont nettement différents sur certains points de ceux des véhicules classiques. Pour nous éclairer sur cette technologie et ses applications, M. Gyu-Sok Lee, Responsable Sales Zone Afrique du Nord chez Hankook, a accepté de répondre à nos questions.

La Nouvelle Tribune : Pouvez-vous nous expliquer comment la gamme iON répond-elle aux besoins spécifiques des véhicules électriques ?

Alors qu’une grande partie des pneumatiques montés sur les véhicules électriques sont aujourd’hui identiques à ceux utilisés sur les voitures thermiques, Hankook propose avec sa gamme iON une nouvelle offre spécialement conçue pour répondre aux caractéristiques spécifiques des véhicules électriques. Nous avons retravaillé l’ensemble des éléments du pneu (bande de roulement, zone basse, flanc, etc.) pour proposer un pneu totalement novateur sur ce marché. Jusqu’ici, le développement des pneumatiques obligeait les manufacturiers à faire un choix en orientant les performances en fonction des attendus des consommateurs. La R&D Hankook en matière de développement a permis de passer outre ces contraintes. En effet, l’usage de l’Intelligence Artificielle dans le développement initial des pneumatiques nous permet maintenant d’obtenir la quintessence des performances SANS concessions. Nous obtenons donc une excellente tenue de route et une autonomie de batterie largement accrue, une adhérence exceptionnelle et une performance kilométrique significativement améliorée et enfin un confort sonore optimal et une performance sur sol mouillé excellente.





Dans quelle mesure la collaboration avec la Formule E aurait-elle influencé le développement de la gamme iON ?

Hankook est le partenaire technique officiel et le fournisseur de pneus de l’ABB FIA Formula World Championship et fournisseur de pneumatiques du championnat du monde de Formule E ABB FIA depuis la saison 9. Cette compétition est le fer de lance de notre stratégie puisque nous équipons les véhicules électriques les plus exigeants au monde. Développé en partant de zéro, le pneumatique « Hankook iON Formule » a impressionné dès sa première année. Il répond aux exigences de développement durable et de performances de la compétition. Au cours de la saison 9, le Hankook « iON Formule E » a démontré sa qualité et sa fiabilité dans les conditions les plus diverses – qu’elles soient humides ou sèches, chaudes ou froides, rugueuses ou lisses, poussiéreuses ou propres. Il a également permis d’économiser de l’énergie grâce à la faible résistance au roulement. Le pilote Nico Müller de l’équipe ABT Cupra Formule E a confirmé que les pneumatiques iON Formule E étaient particulièrement fiables. Il a vraiment été impressionné par leurs performances dans toutes les conditions. Les pilotes de course ne sont pas les seuls à bénéficier du développement des nouveaux pneus Hankook. Les utilisateurs peuvent aussi en profiter avec la gamme « grand public » iON grâce au transfert de technologies de la course à la route.

Comment la nouvelle gamme iON contribuera-t-elle à optimiser l’autonomie des batteries ?

Conscient des préoccupations liées aux pertes d’énergie des conducteurs de voitures électriques, Hankook a travaillé sur la résistance au roulement grâce à la technologie « i Extreme Lightness » pour optimiser l’autonomie des batteries. Par ailleurs les autres spécificités des véhicules électriques ont aussi été prises en compte. Hankook apporte une réponse au poids élevé des véhicules électriques en raison de la batterie avec sa technologie « i Super Mileage ». Celle-ci augmente jusqu’à 20% la longévité du pneumatique tout en garantissant une adhérence et une tenue de route exceptionnelle. Afin de conserver un confort sonore optimal, Hankook a aussi travaillé sur l’absorption des vibrations et du bruit de la route grâce à une technologie brevetée, baptisée « i Sound Absorber ». Cette technologie repose sur une mousse polyuréthane sur la paroi intérieure pour mieux contenir les bruits de roulement. En conclusion, un véhicule électrique nécessite des pneumatiques « sur-mesure » répondant spécifiquement à toutes ces nouvelles exigences foncièrement différentes de celles des véhicules thermiques.

Propos recueillis par H.Z

