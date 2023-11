Ce matin, le mardi 28 novembre, à Vienne, la capitale autrichienne, Abdellatif Hamouchi, directeur général de la sécurité nationale et de la surveillance territoriale, a tenu des entretiens bilatéraux avec M. Omar Hijawi Birchner, directeur général des services de protection de l’État et du renseignement de la République d’Autriche.

Cette rencontre s’est déroulée en marge de la participation du directeur général de la sécurité nationale à la quatre-vingt-onzième session de l’Assemblée générale d’Interpol, l’Organisation internationale de police criminelle, qui se tient à Vienne du 28 novembre au 1er décembre 2023.

Les discussions entre M. Abdellatif Hamouchi et son homologue autrichien ont porté sur les moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, couvrant tous les aspects de la sécurité. Les deux responsables ont également évoqué les mécanismes visant à développer cette coopération conjointe pour faire face aux divers défis sécuritaires et menaces.

La réunion a réuni des responsables de la sécurité, ainsi que des représentants de la Direction générale de la sécurité nationale et de la Direction générale de la surveillance territoriale nationale du côté marocain, aux côtés de responsables de la Direction générale de la protection de l’État et des services de renseignement de la République d’Autriche.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu du Maroc à renforcer la coopération sécuritaire au niveau international. Elle reflète également la volonté du pays d’échanger ses expériences et son expertise dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée avec les services de sécurité des pays amis et frères, ainsi qu’avec l’ensemble de ses partenaires internationaux.

