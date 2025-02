Agadir, la ville abritant le Salon Halieutis depuis sa création, vibre cette semaine au rythme de la 7ème édition. Sous un ciel automnal toujours aussi ensoleillé, l’ambiance est bon enfant ici au salon et apparemment tout a été prévu pour réussir l’organisation de cette édition tenue cette année sous le thème de la « Recherche et Innovation : Pour un secteur halieutique durable ».

Prévue du 5 au 9 février, cette édition a connu pour son inauguration la présence d’une bonne palette d’institutionnels, avec à leur tête le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch. Sur une superficie de 20 000 m2, cette édition connaît la participation de 450 exposants venus de plus de 50 pays. Quelque 50 000 visiteurs sont attendus. Sur les lieux, l’édition 2025 du Salon est organisée autour de 5 halls d’exposition : Institutionnels, International, Valorisation & Process, Flotte & Engins, Innovation, Développement Durable.

Dans ce sens, il est important de rappeler que la pêche maritime marocaine génère une production annuelle d’environ 1.5 million de tonnes, plaçant ainsi le pays au premier rang des producteurs africains et au 25ème à l’échelle mondiale. Cette production est assurée à hauteur de 92% par 2 500 bateaux de pêche côtière et 17 000 barques artisanales, 6% par la flotte hauturière constituée de 465 navires et 2% par d’autres activités.

La production nationale issue des débarquements de la pêche côtière et artisanale est destinée à hauteur de 60% à l’approvisionnement de l’industrie de traitement des produits de la mer au nombre de 485 unités à terre et 40% à l’approvisionnement du marché local de la consommation en produits frais.

L’industrie de traitement et de valorisation des produits de la mer donne naissance à divers produits transformés, notamment les conserves, les semi-conserves, les produits congelés et le poisson frais et la farine et l’huile de poisson. Cette industrie représente 50% des exportations agro-alimentaires du Maroc, soit 7% de ses exportations totales en valeurs.

Le secteur de la pêche maritime joue un important rôle économique et social dans l’économie marocaine. Sa contribution au Produit Intérieur Brut (P.I.B) a été de l’ordre de 2,3% en moyenne durant les 10 dernières années. En termes d’emplois, la filière pêche génère plus de 220 000 emplois directs et près de 500 000 emplois indirects.

Si l’on revient à Agadir pour cette 7ème édition, il est important de préciser que ce salon coïncide avec des prix du poisson très élevés, le rendant inaccessible pour une bonne partie de la population marocaine, particulièrement celle à revenu faible et modeste. Cela étant, il faut dire qu’en plus des efforts déployés sur le plan sectoriel, la réglementation du marché du poisson s’avère aujourd’hui plus que jamais urgente.

Dans le même sens, d’autres professionnels estiment qu’aujourd’hui, il est ainsi impératif d’accompagner tous les acteurs du secteur halieutique et aquacole : pêcheurs, aquaculteurs, professionnels de la chaîne d’approvisionnement, artisans, industriels, décideurs politiques dans leur transition vers des approches disruptives et innovantes afin de leur permettre d’opérer une réelle transformation bleue, vers des systèmes de production alimentaire halieutique et aquacole durables et résilients.

Ces mesures feraient certainement de l’halieutique au Maroc un secteur moderne, durale, créateur d’emploi et de richesse. Tel est certainement le défi d’un secteur habitué depuis de longues années à l’anarchie, au monopole et à la mainmise de certains privilégiés qui n’ont fait que remplir leurs poches au détriment de la durabilité.

H.Z

La France à l’honneur pour la 7ème édition

La France est mise à l’honneur lors du Salon Halieutis 2025, dédié à l’économie bleue, à l’halieutique et aux activités maritimes. A travers un Espace France coordonné par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), de nombreuses entreprises françaises présentent leurs expertises et innovations dans ces secteurs stratégiques.

L’Espace France rassemble plusieurs partenaires de renom, témoignant du savoir-faire français dans les domaines de la mer et de l’hydraulique. Parmi eux figurent : Hydrokit, Diadès Marine, Maison Occitanie, Aptatio, EMYG, France Naissain, Geneglace, Halieutica, JM SEA, Metalu, Navalu, Pôle Mer, Chantier Merré, SoLead et Fanale Marine. Ces entreprises apportent des solutions novatrices pour relever les défis environnementaux et industriels du secteur maritime..

L’initiative conjointe entre les entreprises françaises et marocaines vise à créer des opportunités économiques tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. À travers des solutions en aquaculture, en transformation des produits de la mer et en technologies hydrauliques avancées, le Salon Halieutis 2025 se veut une vitrine d’excellence pour renforcer la coopération bilatérale.

Partagez cet article :