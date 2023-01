Agadir, la ville abritant le Salon Halieutis depuis plus de dix ans, vie dans le cadre de la 9 ème édition du Salon Halieutis prévue du 1er au 5 février, au rythme de l’économie bleue. Tenue sous le thème « Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Economie Bleue inclusive et performante», cette édition se veut une plateforme de référence au niveau national et international pour la promotion du secteur halieutique.

Pour la présidente de l’Association du Salon Halieutis, Mme Amina Figuigui, a souligné que ce Salon, qui ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février 2023, constitue un événement d’une importance majeure sur les plans national et international.

Pour le ministre de l’Agriculture, la tenue de cette 6ème édition conforte le positionnement du Salon Halieutis sur le calendrier des grandes manifestations, en tant que plateforme de référence au niveau national et international pour la promotion du secteur halieutique.

Et de souligner que l’édition 2023 du Salon, sera organisée autour de 7 pôles (Institutionnels, International, Valorisation & Process, Flotte & Engins, Innovation, Développement Durable et Animation) et déroulera un programme riche comprenant un cycle de conférences, des ateliers thématiques et des rencontres B to B.

Le Ministre a par ailleurs indiqué que cette édition s’inscrit dans la dynamique et les efforts des acteurs mondiaux du secteur halieutique consacrés au développement durable de ses filières en tant que composante structurante de l’Economie Bleue.

Pour cette édition, l’intérêt des professionnels se confirme, à l’instar des éditions précédentes : au 06 janvier dernier, 97% de la superficie totale du site (7801m²) a été déjà commercialisée et l’ensemble des pôles du Salon affichent des taux d’occupation extrêmement satisfaisants.

Ces opérateurs représentent 48 pays dont les 22 pays membres de la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT).

Organisé au parc des expositions d’Agadir, sur plus de 16.000 m², l’événement ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février 2023 et devrait accueillir plus de 50.000 visiteurs.

Pour rappel, en 2021, la production halieutique nationale a totalisé un volume de 1 million 418 milles Tonnes, générant un chiffre d’affaires de 15 MMDH, plaçant ainsi le Royaume au premier rang des producteurs africains et à la 15ème place à l’échelle mondiale.

Cependant, il est important de constater que ce potentiel est étroitement conditionné par la capacité à préserver, restaurer le capital naturel dont sont dotés les océans et améliorer la capacité d’adaptation et de résilience face à tous les défis liés aux changements climatiques, la pollution et la surexploitation.

Il est ainsi impératif d’accompagner tous les acteurs du secteur halieutique et aquacole – pêcheurs, aquaculteurs, professionnels de la chaîne d’approvisionnement, artisans, industriels, décideurs politiques – dans leur transition vers des approches disruptives et innovantes afin de leur permettre d’opérer une réelle transformation bleue, vers des systèmes de production alimentaire halieutique et aquacole durables et résilients.

Cette problématique sera au cœur d’un cycle de conférence scientifique international organisé durant cette 6ème édition sous le thème : « Blue Economy : Science Talks to Stakeholder.

En outre, une série de conférences est assurée par des personnalités scientifiques de renommée afin de partager leurs visions de l’avenir du secteur halieutique (pêche et aquaculture) et de l’économie bleue ainsi que leurs recommandations dans le cadre de trois sessions plénières.

Par ailleurs, une série de dialogues interactifs entre l’ensemble des parties prenantes sera consacrée aux débats sur la manière de propulser le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre de l’économie bleue avec l’appui de la science dans la nouvelle ère de l’économie circulaire, l’économie du savoir et de la “big-data”.

Le directeur de l’Institut national de la recherche halieutique du Maroc, Abdelmalek Faraj, a indiqué que le secteur de la pêche en tant que potentiel de croissance joue un rôle très important dans l’économie bleue et la sécurité alimentaire. Et d’ajouter que ce secteur fait face à plusieurs défis, notamment ceux liés aux changements climatiques, à la dégradation de l’état des océans et à la pollution marine, mettant l’accent sur l’impératif de transformer ces contraintes et difficultés en opportunités de développement.

A travers une série conférences, les participants à ce Salon mettront la lumière sur la contribution de la science et des dernières innovations pour accompagner les opérateurs du secteur halieutique en tant que levier de l’économie nationale, a souligné M. Faraj, également président du Comité scientifique du Salon Halieutis.

Très attendue, cette 6ème édition du Salon Halieutis est en mesure de permettre aux acteurs d’engager la réflexion autour de l’avenir du secteur halieutique à l’ère de la transition vers l’Économie Bleue.

Partenaire stratégique du Maroc, l’Espagne sera le pays à l’honneur de cette édition qui coïncide avec la tenue du Haut Sommet Maroc-Espagne consacré aux relations bilatérales des deux pays, dont le secteur de la pêche maritime constitue un sujet stratégique…pour ne pas dire primordial pour l’Espagne.

H. Zaatit

