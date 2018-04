PARTAGER Hakim Marrakchi et Assia Benhida-Aiouch déposent leur candidature à la présidence de la CGEM

Candidat à la Présidence de la CGEM, Hakim Marrakchi et sa colistière, Assia Benhida-Aiouch ont déposé leur candidature à la Présidence et Vice-Présidence Générale de la CGEM.

Industriel depuis près de 30 ans, militant et acteur actif d’instances professionnelles (CGEM, ASMEX, FENAGRI, CETIA, CNCE & AB2C), Hakim Marrakchi est un chef d’entreprise qui relève depuis toujours les défis économiques et sociaux auxquels sont confrontées nos entreprises.

Il ambitionne pour les entreprises d’être plus naturellement reconnues comme le lieu privilégié de création de valeurs dans un modèle de développement économique et social inclusif.

Assia Benhida-Aiouch, quant à elle, est entrepreneur depuis 20 ans, expert en transformation d’entreprises et Change management, apporte sa longue expérience du monde de l’entreprise à travers le Maroc et à l’international. Assia Benhida-Aiouch est également administrateur à la CGEM et siège également au CA du Club des Femmes Administrateurs du Maroc.

LNT avec Cp