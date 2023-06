L’Office National Des Aéroports (ONDA) a mis en place, en application de la procédure relative au traitement des pèlerins, un important dispositif dans les aéroports concernés, visant la facilitation et l’assistance particulière à accorder à cette catégorie de voyageurs lors de l’opération Hajj 2023. « L’ambition de l’Office et ses partenaires est fondamentalement d’assurer une fluidité du passage de nos pèlerins et la mise à leur disposition des meilleures prestations possibles », indique l’ONDA dans un communiqué, ajoutant qu’une série de mesures a été déployée en matière de ressources humaines, d’information ou encore d’équipements et de commodités aéroportuaires.

La phase « Aller » de l’opération Hajj 2023 a commencé vendredi 2 juin 2023 et elle durera jusqu’au 24 juin courant, indique la même source, ajoutant que la phase « Retour », quant à elle, se déroulera du 3 au 22 juillet. « La période Hajj constitue l’un des moments forts que vivent les aéroports du Maroc concernés par cette opération », affirme l’ONDA. En effet, les aéroports du Royaume sont mobilisés à partir du 2 juin 2023 pour accueillir les 34.000 pèlerins environ, qui emprunteront environ 86 vols dédiés (aéroport Casablanca Mohammed V : 37 vols, Rabat Salé : 19 vols, Agadir Al Massira : 7 vols, Fès Saiss : 7 vols, Marrakech Menara : 6 vols, Oujda Angad : 6 vols et Tanger Ibn Batouta : 4 vols) et ce, en plus des vols réguliers liant le Maroc à l’Arabie Saoudite.

Par ailleurs, l’ONDA a affecté le terminal 3 (T3) de l’aéroport Mohammed V au traitement des vols dédiés au hajj au nombre de 37 : (23 de Royal Air Maroc, 11 de Flynas et 3 de Saudi Arabian Airlines), tout en l’aménageant en un espace alliant confort et commodités. L’opération hajj se distingue, cette année, au niveau de l’aéroport de Casablanca par l’initiative appelée « Tarik Makka ». Initiée par le Ministère saoudien de l’Intérieur, en coordination avec les autorités marocaines, « Tarik Makka » est déployé au T3 de cet aéroport pour les vols dédiés au Hajj, précise le communiqué, soulignant que dans cet esprit, l’ONDA a déployé au niveau du T3 un dispositif important pour accueillir les pèlerins et leurs accompagnateurs dans les meilleures conditions.

LNT avec Map

