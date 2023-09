L’opération de tirage au sort fixant les listes définitive des personnes devant accomplir le pèlerinage au titre de l’année 1445 de l’hégire aura lieu du 9 au 20 octobre prochain, a annoncé, mercredi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

L’opération de tirage au sort aura lieu au niveau des caïdats et arrondissements des différentes préfectures et provinces du Royaume pour la liste des candidats encadrés par le ministère et au niveau des préfectures pour la liste des candidats encadrés par les agences de voyage, précise la même source.

La liste définitive des pèlerins retenus sera annoncée immédiatement au terme de ces opérations pour les deux listes ainsi que la liste d’attente pour un éventuel remplacement des personnes ayant désisté, conclut le communiqué.

